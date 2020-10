Sandra Pica sale en defensa de Tom Brusse: "Para mí no es machista. Estoy enamorada de él y soy feliz a día de hoy"

MADRID, 29 (CHANCE) Tres meses después de volver de República Dominicana, Sandra Pica sigue feliz y enamorada de Tom Brusse, con quien acaba de conceder una exclusiva en la revista "Lecturas" atacando a la exnovia del marroquí, Melyssa Pinto. Por eso, la "tentadora" no duda en defender a su chico a capa y escapa, asegurando que "si él ha dicho que se acostó con Melyssa por pena no ha mentido y está claro" Rotunda, Sandra afirma que Melyssa no reaccionará a la controvertida entrevista de Tom porque "yo, si fuera la realidad, no podría negarlo. En todo momento nos hemos mantenido al margen de sus declaraciones y espero que ella haga igual". Además, "ella ha reconocido que le llamaba muchas veces, entonces ya está", sostiene la atractiva morena.

MADRID, 29 (CHANCE) El vídeo del día Calviño dice que no es momento para el “derrotismo”.



Calviño dice que no es momento para el “derrotismo”. Tres meses después de volver de República Dominicana, Sandra Pica sigue feliz y enamorada de Tom Brusse, con quien acaba de conceder una exclusiva en la revista "Lecturas" atacando a la exnovia del marroquí, Melyssa Pinto. Por eso, la "tentadora" no duda en defender a su chico a capa y escapa, asegurando que "si él ha dicho que se acostó con Melyssa por pena no ha mentido y está claro" Rotunda, Sandra afirma que Melyssa no reaccionará a la controvertida entrevista de Tom porque "yo, si fuera la realidad, no podría negarlo. En todo momento nos hemos mantenido al margen de sus declaraciones y espero que ella haga igual". Además, "ella ha reconocido que le llamaba muchas veces, entonces ya está", sostiene la atractiva morena. Muy pícara, y después de que Tom asegurase que Melyssa se pasaba el día en pijama, la "tentadora" confiesa que "a mi me encanta ir desnuda" y defiende a su chico de los que le acusan de machista: "Creo que eso lo he aclarado en Lecturas. Para mí no es una persona machista, estoy enamorada de él y soy feliz a día de hoy no puedo decir lo contrario".