Sanitarios denuncian con concentraciones en las tres capitales vascas el "colapso" de la Atención Primaria en Euskadi

AUDIO: Enlace a archivo de audio disponible al final del texto.

BILBAO, 13 (EUROPA PRESS)

Los trabajadores de los centros de Atención Primaria de Osakidetza se han concentrado este jueves en las tres capitales vascas para protestar por la situación de "colapso" que sufren, mientras que los sindicatos han llamado a la plantilla de Osakidetza y a la ciudadanía a participar en las manifestaciones del próximo 23 de enero para "fortalecer el sistema sanitario que necesita la sociedad vasca".

Respaldados por los sindicatos Satse, ELA, LAB, CCOO y UGT y por numerosos vecinos, los trabajadores se han movilizado ante sus centros de salud en el barrio bilbaíno de Deusto, en el ambulatorio de Olagibel en Vitoria y en el centro de salud de Ondarreta en San Sebastián.

En la concentración de Bilbao, la portavoz de Satse Euskadi, Amaia Mayor, ha dicho que la situación en la Atención Primaria es "insostenible" porque hay "una falta importante de trabajadores" que, según ha remarcado, no es un problema de "ahora, sino anterior a la pandemia. Es un problema estructural".

A esta falta de personal, ha indicado, "se han unido ahora las bajas por covid". "Son muchas las personas que faltan a su trabajo y son los compañeros de trabajo quienes tienen que asumir la carga de sus compañeros ausentes", ha advertido.

Tras denunciar que "no se están cubriendo las bajas porque no hay personal suficiente", ha dicho que esto "aumenta muchísimo la carga de trabajo, sobre todo de las enfermeras, que tienen que asumir todo lo que deriva del covid y que no tienen tiempo de preparar sus tareas". "Las enfermeras tienen las agendas llenas, aparte de los avisos a domicilio comienzan la mañana con más de 40, durante la mañana surgen citas y avisos forzados, sin tiempo suficiente para atender con calidad", ha lamentado, para asegurar que están "desesperadas" y se sienten "abandonadas por parte de Osakidetza".

Además, ha afirmado que los cambios de protocolo "de un día para otro" responden a "esa situación de falta de enfermeras" y ha considerado necesario "un cambio de dirección" en la Atención Primaria, "aumentar y reforzar la plantilla de profesionales" porque, según ha defendido, "el personal es una inversión y no un gasto".

Por eso, ha instado, tanto a la plantilla de Osakidetza como a la ciudadanía, a participar en las manifestaciones del próximo 23 de enero convocada en las tres capitales vascas por Satse, ELA, LAB, CCOO y UGT, y se sumen "en la lucha de fortalecer el sistema sanitario que necesita la sociedad vasca". "Nos seguiremos movilizando hasta que se mejore la situación de este ámbito asistencial", ha asegurado.

Por su parte, Esther Saavedra, responsable de ELA en Osakidetza, ha dicho que la Atención Primaria está "colapsada, no es un secreto, es evidente tanto para la plantilla como para la propia ciudadanía". Con sus movilizaciones, ha precisado, quieren denunciar que después de dos años de pandemia "es intolerable la situación que tenemos y que no se hayan adoptado medidas encaminadas a poder sobrellevar de otra manera la sobrecarga derivada de la asistencia al covid y al resto de patologías, porque no hay que olvidar que existen otras patologías".

Tras asegurar que "se está abandonando la atención de todo aquello que no es covid precisamente por la falta de recursos", ha recordado que, a finales de octubre, Osakidetza "prescindió nada menos que de 4.000 profesionales, cuando estábamos todavía en pandemia y en una situación complicada".

"Salvo desde una perspectiva del puro ahorro y de falta de inversiones en sanidad pública, no se entienden medidas como ésta", ha manifestado, para recordar que "no estamos ante problemas nuevos" porque ya en 2019 la Atención Primaria "salió a la calle con tres jornadas de huelga y la plantilla está muy cansada, y hay mucho personas de baja porque no puede más".

Además, ha considerado que la contratación de personas jubiladas es "un parche que podría tener sentido en la primera ola, que nos pilló como nos pilló", pero, ahora, ha apostado por contratar a "personal joven que ha acabado su formación en este momento y puede trabajar a futuro".

"MÁS PROFESIONALES Y RECURSOS"

Iñigo Garduño, de CCOO, también ha denunciado que la Atención Primaria en Osakidetza está "colapsada" y hacen falta "más profesionales y más recursos". Según ha advertido, este "colapso" trae "consecuencias negativas para la ciudadanía, que ve cómo no se atienden sus dolencias, sean covid o sean otras que arrastraban de antes", lo que "también colapsa la atención hospitalaria porque tiene que hacer frente a otra carga superior, porque la Atención Primaria no da a basto".

Todo esto, ha criticado, es consecuencia de "la falta de medidas del Gobierno Vasco, de Osakidetza y del Departamento de Salud" que, según ha censurado, "en los últimos meses ha prescindido de 4.000 profesionales". Por todo ello, y por la defensa de "una sanidad pública de calidad", ha llamado a secundar la manifestación del 23 de enero.

Desde LAB, la delegada del sindicato en el Hospital de Cruces Ana Tere Álvarez ha denunciado la "deshumanización de Osakidetza". "No nos podíamos nunca imaginar que acabaríamos haciendo nuestras consultas por teléfono, no presenciales, por la falta de personal de la que dispone Osakidetza" que, "después de despedir a un montón de trabajadores, está contratando ahora a personas jubiladas".

Además de denunciar la situación de la Atención Primaria, ha advertido que en los hospitales hay muchos trabajadores de baja "porque la gente está fatal" y ha alertado también de las consecuencias que está teniendo la situación generada por la pandemia en la salud mental de los trabajadores sanitarios y personas enfermas.

Por su parte, la responsable de UGT Sanidad Euskadi, Ana Vázquez, ha asegurado que "toda Osakidetza está en una situación crítica", pero "más aun la Atención Primaria". Según ha recordado, los sindicatos llevan "más de una década" instando a Osakidetza a que "tome medidas para evitar este tipo de situaciones" porque "la falta de personal y de medios no es de ahora, sino que esto es la punta de iceberg".

Según ha reprochado, "lo único que hace Osakidetza es tomar medidas restrictivas", como la decisión de "cerrar antes de su horario habitual 60 centros de salud en plena pandemia y en plena navidad". Por ello, ha exigido a Osakidetza "cubrir todas las bajas y todas las ausencias de personal", así como aumentar la plantilla "para que se redistribuyan las altas cargas de trabajo que venimos soportando".

También ha exigido hacer "un seguimiento del covid" porque, según ha apuntado, es necesario tener "en todo momento controlada esta situación". "El personal de Osakidetza queremos que se tomen medidas para poder prestar a nuestra ciudadanía una buena calidad y unos buenos cuidados", ha asegurado, para advertir que "hemos pasado de intentar controlar el covid a autogestionarnos las bajas, a automedicarnos y a autodiagnosticarnos, y no es viable ni se puede producir en el estado de bienestar que deberíamos tener".

"Osakideta necesita más plantilla, mejores presupuestos, una organización más adecuada y sobre, todo un plan de recursos humanos a corto, medio y largo plazo, porque las personas son el activo más importante que tiene Osakidetza", ha reiterado, para llamar a toda la sociedad vasca a participar en las manifestaciones del 23 de enero.

----------------

Contenido multimedia:

Audio: Sanitarios denuncian con concentraciones en las tres capitales vascas el "colapso" de la Atención Primaria en Euskadi

Duración: 01:51

Url de descarga: https://audio.europapress.es/archivo/631120/1