Sansavini (Iberia) confía en convencer a la CE de la compra de Air Europa, una operación en fase "crucial"

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)

El presidente y consejero delegado de Iberia, Marco Sansavini, se ha mostrado confiado en ofrecer a la Comisión Europea soluciones a todas las dudas que presenta el organismo sobre la compra de Air Europa, una operación que, según el directivo, se encuentra en su fase "crucial".

Sansavini, que ha participado en el V Foro Internacional del Expansión, ha recordado que la compañía tiene la intención de ceder el 40% de las rutas de Air Europa a competidores y que ninguna de las líneas sería operada en exclusiva por Iberia y Air Europa.

No obstante, las autoridades de competencia europeas emitieron hace dos semanas su 'Statement of Objections', un documento preliminar donde emite una valoración provisional y no vinculante sobre las operaciones que analiza.

En ella, explicó que considera que la fusión podría injerir en la competencia de algunas de las rutas dentro de España, en Europa y con América.

Sansavini ha dicho que este documento da a Iberia la oportunidad de mirar en detalle cuáles son las rutas en las que tienen que aplicar las concesiones ('remedies' en la jerga comunitaria), es decir, cesiones a competidores, y presentar una propuesta detallada ante la CE.

Además, ha explicado que la vez anterior la compañía se limitó a entregar un listado de 'remedy takers', sin cerrar en qué rutas harían acuerdo con cada uno de ellos, pero ahora sí podrán indicar cuál es el más indicado y así solucionar "las dudas que la operación pueda sugerir".

En concreto, ha dicho que ahora podrán identificar cuáles son las rutas a ceder y decidir cuáles son los competidores que pueden asumirlas.

En cuanto a la probabilidad de éxito de la compañía, Sansavini ha incidido en que, por el momento, la compañía confía en que la operación salga adelante, a la vez que están "poniendo todos los elementos sobre la mesa".

El directivo ha esgrimido que el desarrollo de Barajas como 'hub' no depende exclusivamente de esta operación, ya que este crecimiento ya está teniendo lugar "gracias a los resultados de Iberia", que ha creció un 18% en 2023 y espera un crecimiento del 14% para 2024, lo que considera unos resultados "extraordinarios".

Sin embargo, esto "no es suficiente" para que el aeropuerto haga "un salto de categoría" y entre en "la Champions" de los primeros 'hubs' europeos con los que compite.

Sobre la compra de la portuguesa TAP, cuya privatización ha quedado parada por la crisis del Gobierno luso, Sansavini ha subrayado que es una operación que IAG está valorando, pero que tendría una naturaleza diferente a la de Air Europa y que vendría a completar el portfolio del grupo.