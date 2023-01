Santander, Allianz y Two lanzan una nueva solución B2B de pago aplazado para grandes empresas multinacionales

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)

Santander Corporate & Investment Banking (Santander CIB), Allianz Trade y Two se han asociado para ofrecer la primera solución global B2B ('business to business' o entre empresas) de pago aplazado o 'Buy Now Pay Later' (BNPL, por sus siglas en inglés) para grandes compañías multinacionales, según han comunicado hoy a través de una nota de prensa.

Con esta solución, las empresas podrán contar con una solución integral para ofrecer a sus clientes comerciales pagos aplazados en el momento de la compra.

A través de la tecnología de la plataforma de pago Two, Santander CIB financia los pagos por adelantado a las empresas y ofrece condiciones de crédito a los clientes a nivel mundial, al tiempo que Allianz Trade protege toda la cadena de valor contra el riesgo de impago, lo que incluye el riesgo de crédito.

Como parte de esta colaboración, Allianz Trade evalúa solicitudes de crédito de forma instantánea a través de su API (interfaz de programación de aplicaciones, por sus siglas en inglés) gracias a su base de datos, que contiene información comercial, financiera y estratégica sobre alrededor de 80 millones de empresas de todo el mundo. De esta manera, Santander CIB podrá tomar decisiones de financiación en el acto. Todo este proceso se agiliza y se configura a través de la tecnología BNPL de Two.

Además, las empresas contarán con un soporte global multidivisa para reducir la necesidad de modelos operativos complejos con diversos proveedores de tecnología, seguros comerciales y crédito comercial.

Esta nueva solución para empresas permite a Santander cubrir todo el espectro de productos BNPL, ya que complementa a Zinia, la solución BNPL de empresa a consumidor (B2C) lanzada por el área de Digital Consumer Bank de la entidad.

Por su parte, Allianz Trade y Two se asociaron a principios de este año para ofrecer una solución BNPL B2B para pymes en el Reino Unido.