Santander, CaixaBank y BBVA lideran las emisiones de 'CoCos' en España

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)

Banco Santander, CaixaBank y BBVA cuenta actualmente con un saldo vivo de alrededor de 17.800 millones de euros en deuda convertible contingente, también conocidos como 'CoCos', lo que supone que lideran estas emisiones en el mercado español, donde en conjunto hay un saldo vivo de alrededor de 22.000 millones de euros, según las cifras recopiladas por Europa Press.

Se trata de unos bonos de carácter perpetuo, aunque pueden ser amortizados en determinadas circunstancias, convirtiéndose en acciones ordinarias de nueva emisión si se dan ciertas condiciones, como por ejemplo, en caso de que el banco o su grupo consolidable presenten una ratio de capital CET1 por debajo de un nivel determinado. Se clasifican como capital adicional 'Tier 1' (AT1).

Estas emisiones de 'CoCos', dirigidas exclusivamente a inversores institucionales, han ganado relevancia en los últimos días después de que la Autoridad de Supervisión de los Mercados Financieros de Suiza (Finma) indicase que la compra de Credit Suisse por parte de UBS supondrá una amortización completa del valor nominal de toda la deuda en 'CoCos' de Credit Suisse, cuyo montante rondaría los 16.000 millones de francos (16.185 millones de euros). En cambio, los accionistas sí recibirán una compensación en acciones de UBS.

Esto ha provocado ciertas dudas entre los inversores de estos instrumentos, tal y como indica un análisis de S&P Global Rating. La firma señala que el anuncio sobre estas emisiones en el caso de Credit Suisse implica que los inversores de AT1 "corren el riesgo de sufrir grandes pérdidas como parte de cualquier rescate, ya sea como parte de una resolución formal o una solución de mercado para ayudar a un banco en dificultades".

No obstante, subraya que es posible en otros países "no sigan automáticamente el patrón suizo", tal y como este pasado lunes se señalaron las autoridades europeas y del Reino Unido. En concreto, la presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, indicó que Suiza no fija los estándares en Europa en cuanto a las condiciones de resolución de las entidades bancarias.

"Suiza no establece estándares en Europa", ha afirmado Lagarde en su comparecencia ante la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios del Parlamento Europeo, donde recordó que "así lo han dejado claro en un comunicado la EBA, el BCE como supervisor y la JUR". "Las tres, EBA, el BCE como supervisor y la JUR han sido muy específicos en cuanto al orden (de prioridad) que aplica en Europa", agregó al respecto.

EMISIONES EN ESPAÑA

En España, destaca Santander, con 7.811 millones de euros en estas emisiones AT1, incluyendo dos en dólares. Por detrás, se sitúan CaixaBank y BBVA, con cerca de 5.000 millones de euros, y Sabadell, con 1.750 millones de euros y tres emisiones, después de ejercer su derecho a amortizar anticipadamente una emisión de 400 millones de euros realizada en 2017.

Por detrás se sitúan Ibercaja, que tiene un saldo vivo en 'CoCos' por 700 millones de euros, aunque en febrero anunció que amortizaría en abril una emisión de 350 millones de euros realizada en 2018, Bankinter, con 650 millones de euros; Abanca, con 625 millones de euros; y Unicaja Banco, con una emisión de 500 millones de euros.