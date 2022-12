Santander crea sendos centros tecnológicos en Málaga y Varsovia que darán empleo a 1.400 profesionales

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)

Banco Santander ha creado sendos centros tecnológicos en Málaga y Varsovia (Polonia) para dar soporte y servicio tecnológico a diferentes áreas de negocio del grupo, según ha informado la entidad a través de un comunicado, donde también ha señalado que estos 'hubs' darán empleo a cerca de 1.400 profesionales con perfiles tecnológicos.

Ambos centros se encuentran ya operativos y han comenzado a incorporar diferentes perfiles de tecnología que inicialmente darán soporte a las funciones de negocio de Santander Corporate & Investment Banking (SCIB).

Los perfiles que se están incorporando a estos 'hubs' están especializados en áreas como Plataformas y APIs (interfaz de programación de aplicaciones), cloud (nube), big data, network (redes), DevSecOps (equipos de desarrollo, seguridad y operaciones), inteligencia artificial (AI), desarrollo de software (software development), arquitectura empresarial (enterprise architecture) y ciberseguridad.

El objetivo de estos centros es contribuir a reforzar la conectividad entre los mercados en los que opera Santander bajo el modelo operativo de One Europe. El banco explica que Málaga y Varsovia "son dos de las ciudades europeas que más han apostado por incorporar a su tejido industrial nuevas compañías tecnológicas al tiempo que ofrecen una gran calidad de vida".

Junto a estos dos centros, el grupo cuenta con otros similares en Bilbao y Valencia (que dan servicio a Openbank), Valladolid (para Santander Consumer Finance), Solares (Cantabria), así como en los servicios centrales en aquellos países donde el grupo está presente.

Santander ha explicado que está inmerso en un "ambicioso" proceso de contrataciones de perfiles tecnológicos bajo el programa 'BeTech!'. Precisamente, este mes de diciembre el banco ha lanzado la página web betechwithsantander.com, que aglutina todas las ofertas de empleo en este ámbito, muchas de las cuales están dirigidas a ocupar estos dos centros tecnológicos. Actualmente las vacantes en tecnología del grupo superan las 750.

La creciente demanda de perfiles tecnológicos en el mercado, y en particular en instituciones financieras, ha llevado a Santander a plantear una estrategia de captación específica para perfiles tecnológicos, que se materializó en 2020 con el programa 'Be Tech! with Santander', un plan de contrataciones de cerca de 1.000 profesionales en España y 3.000 en todo el mundo.