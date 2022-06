Santander espera que los bancos centrales "acierten con los tiempos y la intensidad" en las subidas de tipos

Gortázar (CaixaBank) afirma que el comportamiento del consumidor aún no ha variado y avisa de los riesgos de los criptoactivos

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)

El consejero delegado de Banco Santander, José Antonio Álvarez, espera que los bancos centrales "acierten con los tiempos y la intensidad" en las subidas de tipos para "hacer converger" la inflación hacia niveles "más sostenibles en el tiempo".

Así lo ha afirmado durante su intervención en el III Foro Internacional de 'Expansión', donde ha comentado que durante los últimos dos años se han producido "eventos muy inesperados", como la pandemia de Covid-19 y la invasión rusa de Ucrania.

"La pandemia ha llevado a la reacción correcta de los gobiernos y los bancos centrales, con políticas fiscales y monetarias fuertemente expansivas", ha afirmado el CEO de Santander. Posteriormente, ha añadido, se ha producido un 'shock' de oferta, con cuellos de botella en las cadenas de suministros, lo que provocó un aumento de la inflación, que continúa a día de hoy tras la invasión de Ucrania.

Así, ha indicado que los bancos centrales han comenzado a reaccionar con subidas o anuncios de subidas de tipos, si bien ha indicado que es complicado medir si esa reacción llega a tiempo. Además, ha indicado que la política monetaria "va a ser algo más restrictiva", aunque ha recordado que los aumentos no van a ser significativamente agresivos.

Álvarez ha indicado, al respecto, que en los últimos diez ciclos de subidas de tipos iniciados por la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos, "ocho acabaron en recesión", aunque ha afirmado su convencimiento de que "todavía hay tiempo para evitar, no una recesión, pero sí una crisis".

Por su parte, el consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, ha asegurado que "todavía" no se estarían observando cambios en el comportamiento de los consumidores ante esta situación, si bien el alza de los precios se está produciendo "en un momento de salida de la pandemia", por lo que ni el gasto, ni los niveles de actividad ni el pago de los créditos se estarían viendo impactados.

Sin embargo, Gortázar ha indicado la necesidad de ser "prudentes" ante una situación "más complicada". "La cuestión es cuánto de peor va a ser", se ha preguntado.

Además, ha resaltado que el sector financiero "parece haber corregido los problemas que tenía hace diez años" en cuanto a liquidez, morosidad, fortaleza financiera, así como de comportamiento. "Nos hemos adaptado a un cambio normativo extraordinario en los últimos doce años", ha defendido el CEO de CaixaBank.

CRIPTOACTIVOS

Preguntado sobre la evolución de los criptoactivos, Gortázar ha señalado que en las últimas semanas se han producido caídas en algunos de estos productos de hasta el 60% y "no han supuesto un terremoto financiero". Sin embargo, ha afirmado que existen riesgos, como que se introduzcan personas que "no saben el riesgo que están corriendo" al invertir en ellos o que se utilicen estos activos para "actividades que no se pueden realizar de otra manera".

Por su parte, Álvarez, ha dividido el mercado de los 'criptos' en dos: por un lado, los criptoactivos, que están integrados en un "mercado puro de oferta y demanda" y es en donde hay riesgos; y por el otro, las 'stablecoins' y las monedas de los bancos centrales. Al respecto, ha defendido que se acabará desarrollando un euro digital, aunque no ha precisado en cuánto tiempo.