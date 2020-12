Santander lanza sus primeras tarjetas de crédito fabricadas con materiales 100% ecológicos

Las nuevas tarjetas 'All in One', asociadas a la cuenta 'Santander One', que entraron en comercialización desde el 5 de noviembre, están hechas con materiales 100% ecológicos y marcan la línea que seguirán las tarjetas del futuro en Santander, según ha anunciado la entidad financiera.

MADRID, 1 (EUROPA PRESS) Las nuevas tarjetas 'All in One', asociadas a la cuenta 'Santander One', que entraron en comercialización desde el 5 de noviembre, están hechas con materiales 100% ecológicos y marcan la línea que seguirán las tarjetas del futuro en Santander, según ha anunciado la entidad financiera. Estas tarjetas forman parte de la nueva familia de productos 'Santander One'. La nueva estrategia ofrece a los clientes vinculados con Santander los principales servicios financieros sin coste alguno, según destaca la entidad. Además, permite añadir planes de suscripción a demanda de cada cliente. Estos productos están vinculados al nuevo programa de fidelización 'Santander One Iberia Plus', con el que los clientes podrán obtener 'Avios' canjeables por vuelos, estancias en hoteles y otros beneficios. FUERTE APUESTA POR LA SOSTENIBILIDAD Estas tarjetas están fabricadas en poliácido láctico (PLA), un compuesto que proviene de biomasa renovable y no requiere, por tanto, el uso de petróleo en su producción. De la misma manera, se trata de un material que no produce toxinas cuando se incinera al final de su vida útil y ofrece, además, una notable fiabilidad, siendo usado también, por ejemplo, en implantes médicos. Asimismo, apenas muestran cambios a nivel visual respecto a las clásicas de termoplástico PVC, pero sus diferencias en términos medioambientales son "notables". "El banco es líder mundial en financiación de proyectos de energía renovable y se ha comprometido a ser neutro en carbono en 2020, eliminar el uso de plástico innecesario en sus oficinas y edificios en 2021 y a consumir el 100% de la electricidad a partir de fuentes renovables en 2025", ha destacado Santander.