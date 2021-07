Santander, Merlin y GSK ensalzan la importancia de la confianza para crecer en tiempos de crisis

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)

Los primeros ejecutivos de Santander, Merlin Properties y GSK en España han trasladado la importancia de transmitir confianza al conjunto de la sociedad para atraer inversión en tiempos de crisis, como la desencadenada por la pandemia, crear empleo y sacar al país adelante.

En una mesa redonda durante el acto inaugural de 'Generación de Oportunidades', un proyecto de Europa Press en colaboración con McKinsey, el presidente de Santander España, Luis Isasi, el consejero delegado de Merlin, Ismael Clemente, y la presidenta de GSK España, Cristina Henríquez de Luna, han definido los propósitos de cada una de las compañías que dirigen.

Isasi ha asegurado que el principal objetivo de Santander es "ayudar al progreso de las personas y las empresas" por medio del impulso a la confianza: "Si no la hay, no llega inversión capaz de crear empleo, y si no hay trabajo, sube el paro".

Uno de los elementos que contribuye a esta generación de confianza es el cumplimiento de los objetivos ESG, siglas en inglés que engloban los criterios de Medio Ambiente, Sociedad y Gobierno Corporativo, que las tres organizaciones se han marcado como metas y los han vinculado con los incentivos de los trabajadores.

Por ejemplo, en Santander, Isasi ha destacado los más de 2.000 millones de euros que la entidad ha financiado en 630.000 becas durante los últimos 25 años como parte de su estrategia para involucrarse con el mundo de la Universidad.

El cómo esos objetivos de ESG se trasladan a toda la organización lo ha explicado el presidente del banco en España, señalando que la comisión de retribuciones del consejo de administración fija los porcentajes de cumplimiento de los objetivos y, a partir de ahí, la información fluye de arriba a abajo.

"El propósito lo marca el cliente, si quieren una banca sencilla, personal y justa, esos son los parámetros que marcamos como objetivos, y luego se transmiten en la estructura interna de la organización. Si en el consejo hay un 40% de mujeres, está muy claro cuál es el objetivo", ha añadido.

Sobre la comunicación externa y la relación de la empresa con los medios de comunicación, Isasi ha defendido que, en una compañía como la suya, con 195.000 empleados, es importante contar con un departamento de relaciones con la prensa: "Los medios nos ayudan en nuestro esfuerzo de transmitir los mensajes del banco", ha concluido.

MERLIN

Por el contrario, el consejero delegado de Merlin, Ismael Clemente, ha apuntado al reducido tamaño de su empresa en términos de plantilla, ya que cuenta con solo 220 empleados, y a que su principal preocupación es "hacer las cosas": "Somos más de hacer que de contar". De hecho, la socimi no tiene una dirección de comunicación ni gabinete de prensa --lo lleva una agencia externa--.

Clemente también ha enumerado los propósitos de su empresa: "Obtener retorno para el capital y la deuda que nos apoya y ganar dinero sin olvidarnos de que somos parte de la sociedad y tenemos unos valores cristianos compartidos por todas las religiones, en las que la preocupación por el medio ambiente y la sociedad viene de serie".

Para Clemente, no todas las personas que están dentro de una organización están igual de cerca de estos propósitos, ya que considera que un CEO fichado por medio de un cazatalentos conocerá menos esos objetivos que un consejo de una empresa familiar: "Qué van a saber sobre la empresa, hace falta humildad y dar paso a esas otras personas", ha remarcado.

GSK

Por su parte, la presidenta de GSK España, Cristina Henríquez de Luna, ha avanzado que el propósito de la farmacéutica es llegar a los 2,5 billones de pacientes tratados en los próximos 10 años en todo el mundo, de forma paralela al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 de Naciones Unidas, en los que GSK trabaja en 15 de 17.

El más importante de ellos para la compañía es el tercero, el de salud, aunque Henríquez de Luna ha añadido otros como la reducción de la desigualdad, el fomento de la diversidad o el tratamiento de agua, entre otros.

"La pandemia ha demostrado que la salud es la base de todo, del futuro, de la prosperidad y del bienestar de las sociedades. Sin salud, no hay nada. Por eso tenemos que reforzar la inversión en innovación y salud para invertir en el futuro", ha señalado.

A todo eso, Henríquez de Luna ha añadido que la cultura y los valores también son determinantes para toda organización, ya que "sin ellos, el propósito se diluye mucho". Para ejecutar y medir el cumplimiento de estos parámetros, GSK los incluye en los planes de trabajo de sus empleados, además de contar con índices externos que comparan al sector de forma independiente.

Concebido para contribuir a que las empresas y la sociedad aprovechen las nuevas oportunidades de crecimiento sostenible que les brinda el escenario postpandémico, el proyecto 'Generación de Oportunidades' cuenta por el momento con la participación de Acerinox, Amazon Web Services, BBVA, Correos, Enagas, Esade, Ferrovial, GSK, Ikea, Mercadona, Merlin Properties, Santander y Telefónica.