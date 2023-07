Santander pide al nuevo Gobierno que impulse el crecimiento económico y "reglas claras"

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)

El consejero delegado de Banco Santander, Héctor Grisi, ha pedido al nuevo Gobierno que resulte tras las elecciones generales del 23 de julio que impulse el crecimiento económico, la inversión privada y que haya "reglas claras".

Durante la presentación de resultados del primer semestre, cuando Santander ganó 5.241 millones de euros, un 7% más, Grisi ha considerado que es "muy prematuro" hablar sobre la situación política en España al no haber un "resultado claro", por lo que el banco va a continuar "haciendo lo que toca" que es ayudando a financiar a familias y empresas y al crecimiento económico del país.

Sin embargo, ha matizado que pedir "reglas claras" no significa que no exista seguridad jurídica en España. "Cuanto más aburridas sean las cosas, mejor para nosotros, pero no hemos dicho que no haya seguridad jurídica", ha explicado Grisi.

Preguntado por la evolución del negocio en España y su continuidad en los próximos trimestres, que se ha convertido en el primer mercado geográfico por beneficio para el grupo bancario --una situación que no se daba desde 2009-- ha señalado que la dinámica en el país está siendo "buena", aunque también otras geografías están teniendo "buenas dinámicas".

Grisi ha señalado que el crédito en España está retrocediendo "no porque nosotros no queramos dar crédito, sino porque la demanda de crédito se retrae por la subida de tipos de interés". Así, está cayendo la demanda de crédito hipotecario, pero también el 'stock' de estos préstamos, con amortizaciones anticipadas cinco veces superiores a las observadas hasta este momento.

Por su parte, el director financiero de Santander, José Cantera, ha señalado que la inercia económica en España es, por lo general, positiva y que la entidad espera un aumento de los ingresos por la actividad turística este año. "España lo está haciendo bien y esperamos que la inercia continúe", ha agregado.

Con respecto al impuesto, Grisi ha defendido que un tercio de lo que gana el banco se dedica a reinversión en el propio negocio, otro tercio, a remunerar al accionista y otro tercio al pago de impuestos, y ha sostenido que ya se retribuye a la sociedad "en la medida en la que tenemos que hacerlo".

Así, ha afirmado que el impuesto es "discriminatorio, penaliza al sector, que ya paga muchos impuestos" y que no es la manera de ayudar a la economía. "Necesitamos bancos rentables para que puedan prestar dinero", ha sostenido.

Preguntado por la vuelta a la remuneración de los depósitos, el consejero delegado de Santander ha resaltado que sí se está remunerando el ahorro, con otros productos distintos al depósito, como fondos o seguros de ahorro, al tiempo que, a pesar de que no se esté pagando por depósitos frente a Europa, el coste de los créditos para los clientes también estaría por debajo de la media europea.

Por último, sobre los test de estrés de la Autoridad Bancaria Europea (EBA, por sus siglas en ingles), que se conocerán este viernes, tanto Grisi como Cantera han confiado en que Santander tenga "buenos resultados". "Es el banco que destruye menos capital en estos test entre los bancos europeos y esperamos un resultado parecido", ha informado Cantera.