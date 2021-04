Santander reservará el 40% del beneficio para remunerar a accionistas con dividendos o recompras de acciones

Vuelve a descartar fusiones o adquisiciones

El consejero delegado del Santander, José Antonio Álvarez, ha indicado que el banco devengará el 40% del beneficio ordinario para remunerar a los accionistas, ya sea mediante el pago de dividendos o mediante una recompra de acciones, y ha reiterado que el grupo no contempla participar en ningún proceso de fusión o adquisición, más allá de la oferta para recomprar todas las acciones de minoritarios de Santander México que no posee.

En la presentación de resultados del primer trimestre, el directivo ha detallado ante analistas e inversores que la forma en que se devengue este 40% del beneficio ordinario dependerá el consejo de administración, que será quien tome la decisión, y de las recomendaciones de los reguladores.

"Devengaremos el 40% de los beneficios ordinarios durante el año para remunerar a los accionistas, esto puede ser con recompra de acciones o con dividendos. Depende del consejo, que es el que tiene que tomar la decisión y de si los reguladores nos permiten pagar dividendos. Vamos a seguir con este devengo, porque creemos que es sostenible", ha explicado.

Santander obtuvo un beneficio ordinario en el primer trimestre del año de 2.138 millones de euros, un 50% más que en el último trimestre de 2020 y que compara con los 377 millones de euros del mismo periodo del año anterior. Se trata del mayor beneficio ordinario de Santander desde el segundo trimestre de 2010.

La entidad ha reservado ya 15 puntos básicos de capital para remuneración al accionista, equivalente a un 40% del beneficio ordinario del primer trimestre.

Por otro lado, el consejero delegado ha reiterado que el grupo no contempla participar en ninguna operación de fusión o adquisición, pues sigue centrado en el crecimiento orgánico.

"En cuanto a las fusiones y adquisiciones estratégicas, no tenemos nada que añadir. Nos estamos centrando al 100% en el crecimiento orgánico, no estamos considerando ningún tipo de fusión o adquisición, salvo la oferta en México, que no cambia para nada el perfil del grupo", ha asegurado Álvarez ante preguntas de los analistas.

Banco Santander anunció en marzo su intención de lanzar una oferta pública de adquisición en efectivo para recomprar todas las acciones de minoritarios de Santander México que no posee y que representan aproximadamente el 8,3% del capital social de su filial mexicana, lo que implicaría una inversión para el banco de aproximadamente 550 millones de euros.