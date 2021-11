Santander se suma al 'Black Friday' con una campaña de financiación de hasta 90.000 millones de euros

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)

Banco Santander lanza, con motivo del 'Black Friday', una campaña de financiación para clientes particulares por importe de 90.000 millones de euros, y de concesión instantánea, según ha informado la entidad.

Los clientes podrán contratar productos de financiación a través de esta promoción con precios personalizados, lo que supone que en algunos casos se puede llegar a una rebaja del 50% sobre el precio habitual.

La contratación se puede realizar tanto desde las oficinas de la entidad como a través de la banca 'online', desde este lunes 22 de noviembre hasta el 5 de diciembre.

Igualmente, la entidad ofrece financiación a clientes autónomos y empresas, con préstamos preconcedidos a tres meses y contratación digital.

En este sentido, podrán contratar productos como préstamos, créditos, financiación del pago de facturas a proveedores (a través del servicio Pago Ágil) o el anticipo del cobro de facturas (con el servicio Cobro Ágil).

FINANCIAR COMPRAS

Los usuarios del banco también pueden obtener financiación para sus compras del 'Black Friday' con las tarjetas All in One, ya sean nuevas o existentes.

En concreto, podrán aplazar el pago de sus compras, de hasta 1.000 euros, en tres meses por cero euros, sin intereses ni comisiones, con la opción de 'Paga en 3', entre el 23 y el 30 de noviembre.

En la parte de seguros, los clientes que contraten en canales digitales, ya sea a través de la aplicación móvil o de la banca 'online', un seguro de hogar o de auto, entre el 15 y el 30 de noviembre, recibirán un cheque regalo de Amazon.

En el caso del seguro de hogar, el cheque será de 100 euros por contrataciones de cualquier modalidad, mientras que para el seguro de auto, el cheque será de 50 euros para la contratación de las modalidades 'Gama Plus' o 'Eco'. En ambos casos, la aplicación de la promoción es automática.

Por otro lado, la entidad ha abierto Santander Boutique, una plataforma de e-commerce que ofrece productos no financieros con opciones de financiación. Para el 'Black Friday', recogerá, entre otras ofertas de productos tecnológicos, y de renting de coches.