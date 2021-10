Santi Burgoa, el invitado más especial en el cumpleaños del hijo de Alba Carrillo, Lucas

El presentador no faltó a la fiesta de cumpleaños del hijo de la modelo, Lucas, desatando los rumores de una segunda oportunidad en la pareja semanas después de su ruptura

MADRID, 19 (CHANCE)

Hace unas semanas Alba Carrillo anunciaba, contra todo pronóstico y a través de sus redes sociales, que volvía a ser una mujer soltera. Una manera de lo más 'original' de confirmar su ruptura con Santi Burgoa después de casi tres años de discreta relación durante la que la modelo nunca ocultó lo enamoradísima que estaba del periodista, con el que incluso llegaron a sonar campanas de boda en los últimos tiempos.

Sin embargo, Alba aclaraba días después que su relación con Santi seguía siendo buena y que la ruptura no era definitiva y, aunque se habían dado cuenta de que estaban mejor separados por los momentos vitales diferentes en los que se encontraban en sus vidas, dejaba la puerta abierta a una segunda oportunidad en su amor.

Y ahora, para nuestra sorpresa... ¿Quién ha sido el invitado más especial en el cumpleaños de Lucas, el hijo de la modelo? ¡Pues nada más y nada menos que Santi Burgoa! ¿Reconciliación a la vista?

Un día marcado en rojo en el calendario de Alba, que organizó una fiesta por todo lo alto para su pequeño (en la que por cierto consiguió despistar a la prensa). Algo que no logró el propio Santi, que intentando ser discreto llegaba a la casa de la colaboradora cuando no había nadie, para soplar las velas con Lucas en un la intimidad, una vez terminada la celebración 'oficial' del pequeño.

Horas después, y con Santi dentro de su casa, veíamos a Alba llegando feliz con su hijo y, con la sinceridad que la caracteriza, desmentía una reconciliación con el periodista.

- CHANCE: Qué tal Alba, disfrutando del cumpleaños del pequeño. Un buen día.

- ALBA: Si, súper guay. Estamos rotos, nos lo hemos pasado pipa.

- CH: Es que hemos visto a Santi por aquí.

- ALBA: Claro, es mi amigo, ha venido a felicitar a Lucas.

- CH: Que esté aquí Santi significa que hay una segunda oportunidad, ¿No?

- ALBA: No, eso no. Eso no.

- CH: Tú le quieres mucho y él a ti.

- ALBA: Eso es. Sí.

- CH: Nunca se sabe lo que puede pasar.

- ALBA: Nunca se sabe que puede pasar en el futuro, pero de momento amigos.

- CH: Nos ha gustado ver aquí a Santi.

- ALBA: Sí, nos llevamos muy bien. Él se ha asustado y se ha metido para dentro* Un beso enorme.

Tras el encuentro en casa de Alba, Santi Burgoa volvió a salir a última hora de la noche para marcharse de regreso a casa evitando a toda costa las preguntas sobre su situación sentimental en estos momentos. Sin mediar palabra, el presentador se subió al coche sin aclarar si en un futuro podría haber o no una segunda oportunidad con la modelo. El momento, ¡en el siguiente vídeo!