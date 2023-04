Santiago Pedraz, su esperada reacción al demoledor dardo de Esther Doña tras conocer su próxima paternidad

MADRID, 14 (CHANCE)

La próxima paternidad de Santiago Pedraz junto a su novia Elena Hormigos tras solo cuatro meses de relación se ha convertido en la noticia más comentada de las últimas horas. Tal y como adelantaba este jueves Beatriz Cortázar en EsRadio, el juez -de 64 años- y su joven pareja darán la bienvenida a su primer hijo en común -él tiene tres varones de tres relaciones anteriores- en noviembre y, aunque ha venido "antes de lo esperado", es un "bebé muy deseado" y ambos están "encantados".

Tal y como era de esperar, Esther Doña, a la que el magistrado dejó el pasado mes de agosto días después de comprometerse, no tardaba en pronunciarse sobre la futura paternidad de su expareja, al que no dudaba en tachar de "irresponsable": "Me quedé en shock. Llevan cuatro meses y está embarazada de dos ¿no? Ella viene de un divorcio, él ha tenido un divorcio y dos prometidas... y de repente te embarazas". "Un hijo es para toda la vida y tienes que tener muy claro si lo quieres tener y con quién lo quieres tener. Según él ya había hecho su labor como padre, así que doy gracias a Dios no haber sido madre con el juez porque ya se ha visto cómo ha ido todo" confesaba sorprendida en 'Y ahora Sonsoles'.

Un demoledor dardo al que Santiago Pedraz ha reaccionado con absoluta indiferencia, ignorando las críticas de Esther y evitando comentar qué le parece que la que fue su pareja durante un año le tilde de "irresponsable".