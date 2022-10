Santiago Segura nos desvela que le ha enviado un mensaje a Kiko Rivera tras sufrir un ictus

MADRID, 29 (CHANCE)

Hace ya una semana, Kiko Rivera se encontraba ingresado en el Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla tras haber sufrido un ictus que desataba todas las alarmas en la familia Pantoja. A pesar del desconcierto causado, Irene Rosales era la encargada de informar en todo momento del estado en el que se encontraba su marido, asegurando desde un primer momento que había sido "leve" y se había pillado "absolutamente a tiempo", por lo que el dj se encontraba bien.

Hemos hablado en exclusiva con Santiago Segura y nos reconoce haberle mandado un mensaje de ánimo a Kiko Rivera tras sufrir un ictus pero confiesa que el dj no le ha contestado: "No, no he hablado con él. Le he mandado un mensaje de mucho ánimo y que no nos asuste, ya está. Yo sé lo que sabéis vosotros, que parece que ha salido bien la cosa y le mandé un mensajillo de "animo joer, no nos asustes" ya está. No me respondió, por lo cual estará todavía recuperándose imagino".

El actor asistía a la inauguración del pasaje de Tony Leblanc y solo tiene bonitas palabras para el actor: "Yo a Tony le admiraba desde pequeñito. Mi padre era como, 'mira, una película de Tony LeBlanc', en casa pues veíamos... Pues claro, una cosa es la admiración que tienes a un artista y la idea que tienes de él y luego como es realmente".

Santiago sienta tanta admiración por Tony que nos desvelaba que: "Yo, para mí ya hay dos Tonys, el artista y luego uno que era como de mi familia. O sea yo con sus hijos y todo. Además Tony era muy divertido. Por eso lo que dices tú, en la intimidad, pues hay cosas que el público no ve y que hacían aún quererle más. O sea sus pequeños defectos, hacían que fuera más humano para mi e hizo que me encariñara más cosa. De verdad que cuando me sentía como uno de la familia. Iba muchas tardes con pastelitos ahí a su casa a charlar con él".