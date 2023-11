Santos Cerdán admite que el objetivo del PSOE es que el independentismo se identifique en una España federal

Dice que Puigdemont ha estado "en el exilio" pero considera que debería haber sido juzgado

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)

El secretario de Organización del PSOE y principal negociador con Junts, Santos Cerdán, ha admitido que el objetivo de los socialistas, una vez que han aceptado conceder una ley de amnistía a los implicados en el proces pasa porque el independentismo se llegue a sentir identificado en una España federal, por la que ellos apuestan.

Además afirma que el expresidente catalán Carles Puigdemont, huido en Bélgica desde hace seis años, ha estado "en el exilio" aunque deja claro que a su juicio debería haber sido juzgado por la justicia española pero decidió huir y no rendir cuentas.

Así lo ha señalado en una entrevista con El Diario recogida por Europa Press, el día después de que el candidato del PSOE, Pedro Sánchez fuese investido presidente del Gobierno con 179 votos, entre ellos los del independentismo catalán.

Al ser cuestionado sobre el modo con el que se podrá evaluar la amnistía, ha indicado que el tiempo mostrará la situación en que se encuentra Cataluña y a continuación ha señalado: "pero el objetivo como Partido Socialista Obrero Español es que los independentistas se sientan identificados en una España federal, que es la apuesta del PSOE, donde vean sus propias reivindicaciones representadas en un país como España".

Cerdán, pasó cinco días en Bélgica, para cerrar el acuerdo del PSOE con Junts --donde se encuentra fugado Puigdemont-- y superar así el principal escollo para la reelección de Sánchez.

TENÍA OTRA IMAGEN DE PUIGDEMONT

Por otro lado, al ser cuestionado sobre la primera reunión que mantuvo con el expresidente catalán, afirma que se encontró a una persona "muy diferente" a la que él tenía dibujada en su cabeza y además ha utilizado la palabra "exilio" para referirse a sus años en Bélgica, fugado de la justicia española. Sin embargo precisa que Puigdemont "no cumplió con la justicia española" y "debería haber sido juzgado, pero decidió huir y ha estado seis años sin rendir cuentas".

"Es una persona con una ideología independentista, está claro. Pero creo que no han tenido que ser fáciles sus años fuera de España, en el exilio. Ha tenido que vivir momentos duros y le vi con una voluntad clara y real de poder llegar a un acuerdo" ha indicado.

Al ser cuestionado de nuevo, por haber utilizado la palabra exilio, dice que no se atreve a definir si el expresidente ha estado exiliado o fugado y habría que recurrir a la Real Academia Española de la Lengua para definir qué es cada cosa.

En todo caso ha puesto en cuestión que se le llame fugado porque puede "pasear" por toda Europa, es eurodiputado "con plenos derechos" e incluso puede estar "en la misma frontera de España". A su juicio, exiliados son "los que se pueden ir de un país y pueden pasearse por el resto".

NO QUIERE DESVELAR LA IDENTIDAD DE LOS VERIFICADORES

Una de las condiciones de Junts que el PSOE terminó aceptando es establecer un verificador internacional para dar seguimiento a las negociaciones entre ambos partidos, y establecer reuniones mensuales en el extranjero en las que participará Puigdemont.

El 'número tres' del PSOE ha justificado esta figura al señalar que "es como un notario, no es más que eso "cuya función será registrar los acuerdos y verificar que estos se cumplan.

Respecto a la decisión de no hacer pública la identidad de las personas que forman parte de este mecanismo de verificación, asegura que es para "proteger" a esas personas y defiende que quienes hacen ese tipo de labores suelen permanecer en el anonimato. "Lo importante no es quién va a ser. Lo importante serán los acuerdos, que siempre van a ser públicos, y lo que planteen las fuerzas políticas", ha indicado.

PERSECUCIÓN JUDICIAL CONTRA LA JUEZA ROSELL

Sobre la inclusión de la expresión 'lawfare' en el acuerdo con Junts, que hace referencia a la guerra judicial contra rivales políticos, Santos Cerdán ha evitado pronunciarse se esta práctica se produce o no en España. "No me corresponde a mí decir si hay o no", afirma.

No obstante, ha mencionado la sentencia firme que reconoce "persecución política a Victoria Rosell". "¿Eso cómo se denomina? No seré yo quien lo diga, pero hay un juez condenado por una persecución política", ha añadido.

Considera por tanto que eso no quiere decir que en la justicia española haya lawfare ni que todos los jueces sean así. "Pero aquí hablamos de un caso que ha existido", ha reiterado.

APUNTA CONTRA LA SENTENCIA DEL TC SOBRE EL ESTATUTO

Por otro lado respecto al reconocimiento de que existe un "conflicto político" con Cataluña y el origen del mismo, señala que "le cuesta" remontarse al decreto de Nueva Planta, tal como sostiene el texto del acuerdo.

Sin embargo sí menciona como punto de inicio la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Cataluña de 2010 que a juicio de Cerdán "mutiló" parte de esta norma, "incluso artículos que eran idénticos a los de otros estatutos de otras comunidades autónomas. Ahí hubo un antes y un después", ha remarcado.