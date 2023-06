Santos Cerdán dice que el PSOE va a "plantar cara a quienes pretenden que España retroceda 20 años"

PAMPLONA, 29 (EUROPA PRESS)

El secretario de Organización del PSOE y candidato del PSN al Congreso, Santos Cerdán, ha afirmado este jueves en Pamplona que "los socialistas vamos a plantar cara a quienes pretenden que España retroceda 20 años" y que "vamos a sembrar concordia y convivencia, frente al confrontamiento y odio que generan las derechas en nuestro país".

Así lo ha afirmado en el acto de presentación de las candidaturas socialistas al Congreso y al Senado, en el que también han participado el candidato al Senado, Javier Remírez, y la secretaria general del PSN y candidata a la Presidencia del Gobierno de Navarra, María Chivite. Entre el público también han estado presentes el secretario de Organización del PSN, Ramón Alzórriz, el delegado del Gobierno en Navarra, José Luis Arasti, la eurodiputada Adriana Maldonado, o la portavoz del grupo municipal del PSN en el Ayuntamiento de Pamplona, Elma Saiz, entre otros.

Durante su intervención, Cerdán ha apuntado que "es mucho lo que nos jugamos el 23 de julio, como país y como sociedad". "Nos jugamos avanzar o retroceder, y nos jugamos también convivencia o enfrentamiento. De esto van estas elecciones del 23 de julio. Los socialistas vamos a plantar cara a quienes pretenden que España retroceda 20 años, vamos a seguir cohesionando España, como hemos hecho, otros 4 años, vamos a sembrar concordia, convivencia, frente al confrontamiento y odio que generan las derechas en nuestro país", ha señalado.

Tras poner en valor lo conseguido por el 'sanchismo', como la reforma laboral, Cerdán ha criticado que "lo más triste" es que "tenemos partidos políticos -en referencia a UPN y PP- que no quieren que le vaya bien a nuestro país". "El 'sanchismo' es honestidad, es transparencia y es decencia. Y por eso estamos creciendo como país de una forma sostenible y vamos a seguir trabajando para mejor las condiciones de todos los ciudadanos de nuestro país", ha reivindicado.

Tras criticar que el PP, "de la mano de UPN, congeló pensiones, el salario mínimo, precarizó el trabajo", e hizo "regalos fiscales a las grandes fortunas", ha asegurado que el PSOE "se presenta como lo que somos, un partido con una hoja de ruta clara, que dice de dónde partimos y a dónde queremos ir". "Frente a las promesas vacías de la derecha, economía; frente a las mentiras, justicia social; frente al silencio, debates; frente a su odio, convivencia; y frente a sus insultos, reivindicar la mejor España", ha subrayado, tras considerar que el PP está "acordando con Vox a cambio de derechos de la ciudadanía".

Cerdán, que ha criticado que el presidente de UPN, Javier Esparza, vaya a dar su apoyo al candidato del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, "sin condiciones", ha añadido que la apuesta de la derecha es "trabajo precario, recortes sociales y barra libre" para los grandes tenedores económicos. "No podemos dar ni un paso atrás", ha reivindicado, tras emplazar a la ciudadanía a salir a votar "para no ver lo que son capaces" de hacer.

En esta misma línea se ha mostrado Remírez, que ha subrayado que el 23 de julio es una cita "trascendental" porque "nos jugamos todo un modelo de sociedad en su conjunto, en Navarra y en España". "Nos jugamos o avanzar o retroceder, profundizar en la convivencia o derivar hacia un escenario de confrontación, avanzar y progresar en derechos y libertades o que se imponga una agenda conservadora y de retroceso. Nos jugamos seguir avanzando en una Navarra foral y una España plural o que nuestros fueros sean cuestionados, cuando no directamente eliminados", ha señalado.

Ha apuntado Remírez que "los navarros y españoles no vamos a permitir" volver a una España "en blanco y negro que nos sitúa décadas atrás", y ha apostado por que el camino iniciado esta legislatura no se vea "truncado" sino "reforzado". "No permitamos una marcha atrás", ha reivindicado.

Así, ha remarcado que la única "garantía" de "seguir siendo la Navarra que somos" en vez de "volver a la uniformidad y con ello volver al retroceso económico y social" es "agrupar el voto de la mayoría social de progreso que existe en la Comunidad foral en torno a las candidaturas del PSN y el PSOE". "No podemos desperdiciar una sola voluntad que apueste por el progreso de Navarra", ha dicho.

Por su parte, Chivite ha destacado la "fortaleza" del PSOE, un partido "presente en todos los rincones del país" y que es "la mejor atalaya que tenemos para poder defender los intereses de nuestra comunidad".

Tras añadir que Navarra, "tal y como la queremos y tal y como la conocemos", no "cabe" en un Gobierno de España liderado por la derecha y la ultraderecha y apoyado por UPN, ha señalado que se trata de elegir entre un bloque de derechas, que "va en bloque" y "actúa para que retrocedamos todos", o "avanzar de la mano del Partido Socialista".