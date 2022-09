Santos Cerdán (PSOE) asegura que la política fiscal del PP es "un fraude a las clases medias"

Lluïsa Moret (PSC) acusa a Aragonès y Feijóo de "hacer sufrir" a la ciudadanía

GAVÀ (BARCELONA), 25 (EUROPA PRESS)

El secretario de Organización federal del PSOE, Santos Cerdán, ha asegurado este domingo que la política fiscal del PP "es un fraude a las clases medias" y ha criticado que los populares rechacen los impuestos de beneficios extraordinarios a las empresas energéticas y a la banca.

Lo ha dicho en la Fiesta de la Rosa del PSC en Gavà (Barcelona) junto al líder del PSC, Salvador Illa, y el primer teniente de alcalde de Barcelona, Jaume Collboni (también estaba previsto que interviniese el presidente Pedro Sánchez pero ha dado positivo en Covid).

Sí han asistido la presidenta del Congreso, Meritxell Batet; los ministros Miquel Iceta y Raquel Sánchez; la portavoz socialista en el Senado, Eva Granados; la delegada del Gobierno en Cataluña, Maria Eugènia Gay, y el expresidente de la Generalitat José Montilla, entre otros cargos electos del partido.

Cerdán también ha criticado el anuncio del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, de eliminar el impuesto de patrimonio, al considerar que beneficia a un "0,2% de andaluces, perjudicando al 99,8%" que van a ver recortados sus derechos, asegura.

Ha defendido que el Gobierno impulsa una política fiscal justa, pidiendo más esfuerzo a quienes más tienen: "Mientras unos protegen los intereses de los poderosos, nosotros los de la clase media", y ha acusado al PP de dar la espalda a España con su política fiscal.

"El PP es del 'Sálvese quien pueda' o, mejor dicho, del 'Sálvese quien más tenga", según Cerdán, y ha añadido que los populares piden rebajas de impuestos cuando están en la oposición pero suben el IVA de los productos básicos cuando gobiernan.

EL "TIMO IBÉRICO" Y FEIJÓO

Además, según él, no se entiende que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, llame 'timo ibérico' a la excepción ibérica de España y Portugal para rebajar el precio del gas: "Recomiendo al PP que ponga un traductor a Feijóo porque no hay quien le entienda cuando habla, cuando quiere explicar el 'timo ibérico".

Ha destacado que el primer ministro francés, Emmanuel Macron, también haya pedido que la excepción ibérica se extienda a Francia y a toda Europa, mientras el PP habla de 'timo ibérico', y ha añadido que Feijóo lo hace para "tapar su insolvencia".

Cerdán ha acusado a Feijóo de incumplir la Ley de Transparencia al no publicar su salario en la web del partido, ha subrayado que tiene la obligación de hacerlo y ha exigido que esta semana lo haga o "estará incumpliendo la ley".

LLUÏSA MORET

La viceprimera secretaria del PSC y alcaldesa de Sant Boi de Llobregat (Barcelona), Lluïsa Moret, ha acusado a Feijóo y también al presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, de "hacer sufrir" a la ciudadanía, alegando que no puede gobernar quien provoca sufrimiento a con sus políticas.

"Quien quiere a su país no aboca a la gente al sufrimiento constante, no busca el desacuerdo, no es desleal buscando siempre un titular", ha criticado.

Para ella, quien gobierne debe hacer autocrítica, tomar decisiones y trabajar para todos, "tanto desde el Govern como desde la oposición", en referencia a Aragonès y a Feijóo.

"Estamos cansados de mentiras, de gritos. La gente quiere soluciones, quiere trabajar, vivir tranquilos y sobre todo garantizar los proyectos vitales de sus hijos", y ha defendido la vocación de servicio socialista.

Ha defendido que el líder del PSC, Salvador Illa, hace un trabajo perseverante en favor del diálogo entre catalanes para "construir la única alternativa posible a un Govern que no gobierna, que lo único que hace es confrontarse y pelearse permanentemente".