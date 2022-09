Santos Cerdán (PSOE) destaca que los "votos particulares" señalan que la sentencia de los ERE "es un salto al vacío"

CÓRDOBA, 19 (EUROPA PRESS)

El secretario de Organización federal del PSOE, Santos Cerdán, ha puesto el acento este lunes en los "votos particulares" de dos magistradas del Tribunal Supremo (TS) en la sentencia de los ERE, ya que señalan que el fallo del TS "es un salto al vacío" y también aluden a la "indefensión" en la que se ha dejado a "los condenados por malversación".

En este sentido y en declaraciones a los periodistas en Córdoba, junto a la secretaria general del PSOE en dicha provincia, Rafi Crespín, el dirigente federal socialista se ha referido de esta forma al voto particular emitido por dos magistradas del Supremo, Ana Ferrer García y Susana Polo García, que consideran que el ex presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, y otros cuatro ex altos cargos debieron ser absueltos y no condenados por el delito de malversación, al entender que se ha vulnerado su derecho a la presunción de inocencia.

Ante esto y tras afirmar que le merece "todo el respeto" que la familia de Griñán haya pedido su indulto y el que se hayan adherido a dicha solicitud más de 4.000 firmas de apoyo, Santos Cerdán ha recordado que él ya dijo, "antes de conocer la sentencia" de los ERE, "que era injusto conocer el fallo antes del verano y tener que esperar varios meses para dar a conocer una sentencia donde hemos visto que hay unos votos particulares que no dicen cualquier cosa".

Así, según ha insistido, "esos votos particulares dicen que la sentencia es un salto al vacío y hablan de indefensión de los condenados por malversación", de modo que es preciso "esperar a ver qué dice la Justicia nuevamente, pues parece que van a recurrir los compañeros, y las firmas" que apoyan la petición de indulto para ellos "se merecen todo el respeto".