Santos (UPL) augura elecciones en "año y pico" y votará en contra de la investidura de Mañueco

VALLADOLID, 10 (EUROPA PRESS)

El procurador de Unión del Pueblo Leonés (UPL), Luis Mariano Santos, ha augurado que Castilla y León se verá inmersa de nuevo en un proceso electoral "en un año o año y pico" tras el acuerdo de gobierno alcanzado este jueves entre PP y Vox y ha anunciado que votará en contra de la investidura de Alfonso Fernández Mañueco como presidente de la Junta.

Así se ha pronunciado el procurador de UPL en su comparecencia ante los medios de comunicación después de que se constituyesen las Cortes de Castilla y León de la XI Legislatura, donde el acuerdo de gobernabilidad alcanzado entre PP y la formación de Abascal haya dado la presidencia del Parlamento autonómico al leonés Carlos Pollán, de Vox.

"Hoy es un día triste" ha reconocido Luis Mariano Santos, ya que Castilla y León es la primera Comunidad en la que Vox entra en las instituciones, y ha reconocido que "duele mucho" a quienes están "alejados de esa ideología".

Asimismo, el procurador leonesistas ha explicado que "los número son lo que son y sólo el PSOE podía evitar que Vox formase parte de la Mesa de las Cortes y entrara en el Gobierno", al tiempo que ha defendido que su formación no se ha "escondido" y que desde el PSOE nadie se ha dirigido a UPL "ni para pedir el voto".

Sobre las críticas del líder socialista, Luis Tudanca, sobre la "equidistancia" de algunas formaciones, Luis Mariano Santos ha respondido que algunos "vienen a descargar su responsabilidad" porque les interesaba "que al final se visualizara un gobierno de PP y de Vox".

"Eso es malo para León y para Castilla y lo lamentamos", ha aseverado Santos, quien ha asegurado que el PP no ha podido "ser peor negociador" porque "no se puede conceder más de lo que se ha concedido" a lo que ha añadido que los 'populares' "lo único que perseguían era mantener el sillón y como quería mantener el sillón ha cedido y concedido absolutamente todo a Vox" por lo que ha augurado que no será una legislatura "larga".

Es más, cree que habrá nuevas elecciones "en uno o dos años" y ha recordado que al igual que lo predijo la inicio de la pasada legislatura, tras el acuerdo entre PP y Ciudadanos, y acertó, ahora cree que "en un año o año y pico" se volverá a las urnas "y la gente volverá a decidir a quién quiere".