Sara Baras presenta su último trabajo, 'Alma'

MADRID, 4 (CHANCE)

Esta semana Sara Baras ha presentado su último trabajo, 'Alma', "un espectáculo en el que fusionamos melodías muy conocidas de boleros con palos del flamenco muy tradicionales". La artista estará en Gran Vía del 8 de septiembre al 2 de octubre y lo cierto es que tiene muchas ganas de derrochar su arte: "estamos locos por estrenar". La bailaora está muy agradecida por su conexión con su público, ya que "llevan respondiendo 25 años, no hay palabras para demostrar el agradecimiento".

Tras la pandemia, Sara Baras ha notado que "es verdad que hay una necesidad del directo y se nota porque el público está como deseoso de arte, de música, de baile, de teatro". La artista afronta una temporada llena de compromisos: "Tenemos toda la gira por España, la empezamos en diciembre del año pasado y llevamos toda España hasta diciembre de este año, que creo que acaba en Valencia y ya empezamos la internacional que empieza también en diciembre en París".

La andaluza nos ha contado cómo afectó la pandemia a su compañía: "Pero nosotros, dentro de lo que cabe, y dentro que el trabajo ya sabemos lo importante que es, pues no lo hemos pasado tan mal como otros compañeros". Eso sí, no hay nada que les pare, ya que después de más de 20 años en escena, sigue con la misma ilusión que en sus comienzos: "Hemos pasado las cuatro mil funciones y eso ya es una barbaridad, y sin embargo, todavía no hay cansancio".

Además de artista, Sara Baras también es madre y como tal, compagina maternidad con trabajo: "Somos un gran equipo y entonces buscamos las formas para poder estar juntos, para poder aprovechar el tiempo y nos organizamos muy bien". Sabe de la importancia de su papel en el mundo de la cultura, pero sigue siendo una mujer humilde: "Me siento muy orgullosa de ser marca España y de ser una de las personas que representa nuestra cultura. Creo que eso es gracias a artistas tan grandes como Paco de Lucía, y camarón, y Antonio Gades, y ahora que estábamos muy tristes con la pérdida de Manolo Sanlúcar ellos son los que han abierto las puertas del flamenco en el mundo y ahora, gracias a ellos, el valor que se le da a nuestro arte es el de un arte grande".

Sara ha sentido mucho la pérdida de Manolo Sanlúcar, uno de los grandes guitarristas de nuestro país: "Él hizo la música de 'Mariana Pineda', que fue después con lo que me dieron el premio nacional de danza me marcó mi carrera y la verdad es que ha sido muy triste despedirlo". Eso sí, no puede negar que está en uno de sus mejores momentos personales: "Estoy en un momento maravilloso, estoy en un momento muy bueno y creo que la pandemia nos ha dado tiempo a todos para colocar las cosas en su sitio y ahora poder valorar".