Sara Carbonero se apoya en su representante en estos duros momentos

MADRID, 18 (CHANCE)

Sara Carbonero ha estado en el día de hoy en Radio Marca y lo cierto es que nos ha encantado escuchar la entrevista que le ha hecho a David Otero. La periodista se ha mostrado entusiasmada con el cantante y ha confesado al principio del programa estar 'Feliz de la vida'.

De hecho, la hemos notado emocionada después de que David interpretase el tema 'Tal como eres', ya que además de escuchar un inmenso silencio en el estudio de radio, la periodista ha confesado después: "Me he quedado pillada, la buena energía se contagia, aquí es imposible que eso no pase"... una canción preciosa que una de sus frases y por qué no, la que ha podido emocionar a la periodista es 'Te encontré sincero y mi amor no es el mismo'.

Después de estar en las instalaciones de radio, Sara se ha montado en el coche y se ha ido con su representante a un restaurante de la capital madrileña del que la hemos visto salir hace pocos minutos... y tampoco ha comentado cómo se encuentra ahora que ya es oficial su separación con Iker Casillas.

Se tratan de días con mucha presión mediática para la expareja, pero Sara Carbonero siempre es capaz de mostrar su mejor rostro y sacar esa sonrisa que tanto nos gusta verla en estos momentos tan complicados para ambos.