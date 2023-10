Sara Carbonero asegura que se encuentra "muy bien y un poquito más tranquila"

MADRID, 19 (CHANCE)

Sara Carbonero ha roto su silencio para la revista InStyle y ha hablado de su estado físico y mental, asegurando que se siente recuperada "y encontrándome a mí misma". Además, la periodista también ha relatado cómo ha vivido estos últimos años y ha reflexionado sobre cómo gestionó sus emociones: "hay un momento en la vida, ya sea por una enfermedad, una depresión, un problema laboral o sentimental, que te das cuenta de que esto son dos días".

Aunque esto es un adelanto, ya que la entrevista completa la podremos leer en el formato físico, está claro que Sara vive ahora uno de los mejores momentos de su vida. Lo hace al lado de Nacho Taboada, con quien ha disfrutado recientemente de un viaje a París de ensueño.

Este jueves, la periodista ha reaparecido ante las cámaras para apoyar a Emi Huelva en la presentación del libro que ha escrito en homenaje a su hermana, Elena Huelva, 'Todo lo que ganamos ¿Y si mañana es nunca?: "He venido a apoyarla por ese libro maravilloso que ha escrito".

La comunicadora ha confesado que el libro "para nada es triste, es sacarle a una cosa tan terrible las aventuras de Emi y Elena, ellas disfrutaban cada segundo, todo era buen rollo" y ha asegurado que se trata de "un libro muy vitalista" que refleja lo que las dos hermanas vivieron.

Tras la publicación de este proyecto, Sara no duda en que pueda hacerse un documental o serie basado en la historia de Elena: "Sí, ¿por qué no?", ya que "son historias que merecen la pena ser contadas, pero eso sí, con mucha rigurosidad porque son temas delicados y hay que hacerlo con testimonios, con la visión de los médicos, con esa investigación que no debe cesar... pero con ese punto de quitarle dramatismo".

En cuanto a la entrevista que ha dado a la revista InStyle, Sara nos ha confirmado que "estoy muy bien" porque "estoy un poquito más tranquila" y además cuenta "con proyectos y con ganas de hacer cosas". Por ello, no duda en afirmar que se encuentra "muy contenta, en un momento de tranquilidad y serenidad" en esta nueva etapa de su vida.