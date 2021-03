Sara Carbonero y Dani Rovira comparten confidencias en 'Radio Marca'

MADRID, 11 (CHANCE)

Sara Carbonero ha entrevista esta tarde a Dani Rovira para 'Radio Marca' y lo cierto es que los dos nos han regalado una conversación de esas que calan en el alma. Además de tener muchas cosas en común, ambos han pasado por momentos complicados en cuanto a sus enfermedades y saben de lo que hablan cuando exponen sobre la mesa sentimientos que han tenido en la lucha contra esta enfermedad.

"Llegó la pandemia y el cáncer y cumplir los cuarenta años fue de las cosas más bonitas que me han pasado en la vida porque llegué y la crisis se queda en nada en comparación con llegar vivo" le confesaba el actor a la periodista que le aseguraba que estaba bastante bien para los 40.

Una de las cosas que más nos ha llamado la atención ha sido cuando Dani ha explicado que, volver a tener pelo en las cejas fue algo que le encantó después de haberse tratado contra su cáncer: "Sí, sí. Parece que no, pero qué importantes son las cejas en un proceso así. sobretodo cuando las recuperas, que ya la gente puede saber cuando estás triste, enfadado... es un subrayador de las emociones".

Sara ha compartido sentimientos con Dani, sobre todo cuando han hablado de este tipo de enfermedad y han mencionado la película '100 metros': "Y tu sabrás de lo que hablo, Sara. Antes de que te pase nos creemos inmortales y que las balas van a otros y cuando te llega a ti más allá del mejunje de emociones y demás, es una hostia de humildad que dices, que pasa, que me creía Zeus o Tanos, no, no. Es que todas las bolas están en el bombo. No vi la peli durante mi enfermedad, la de "100 metros", pero sí, mucha gente veía ese paralelismo".