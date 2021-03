Sara Carbonero, inspiración fashion para esta primavera con su último look estilo boho

MADRID, 2 (CHANCE)

Sara Carbonero es elegida, año tras año y por méritos propios, como una de nuestras celebrities mejor vestidas. Sus looks, tan estilosos como ponibles - y, por general, bastante asequibles - la han coronado como la reina del estilo boho y no hay prenda que luzca que no se agote en cuestión de horas, convirtiéndose en la mejor embajadora de la firma de ropa que tiene con su íntima amiga Isabel Jiménez, "Slow Love".

Precisamente ha sido con su socia y amiga con quien la periodista - acompañada por Iker Casillas, con quien definitivamente no hay atisbo de crisis - ha disfrutado de una comida en uno de los restaurantes más exclusivo de la capital y, como no podía ser de otra manera, nos ha dejado un look para imitar (¡antes de que se agote!)

Y es que, adelantando la primavera, Sara ha estrenado uno de esos vestidos estilo boho que tanto la favorecen y que tanto nos recuerdan a ella. Un diseño de "Slow Love" de estilo desenfadadado, colores azules y marrones y estampado de flores que nos ha enamorado irremediablemente. De corte midi, con pronunciado escote en pico, falda de vuelo y bajo asimétrico, es una prenda que sienta bien tanto a todo tipo de siluetas y que la presentadora luce como nadie.

Para completar su look - que no tardaremos en imitar - unas cómodas botas altas estilo cowboy de ante marron claro a juego con un bolso del mismo tono, una maxibufanda de punto con flecos y un grueso cárdigan en color beige con el que eleva el nivel boho del conjunto, con el que perfectamente nos imaginamos a Sara en el festival de Coachella.

El vestido, protagonista indiscutible de su aplaudido look, todavía está disponible, por un precio de 69.95 euros, en la página web de "Slow Love", pero no hace falta ser vidente para saber que, como todo lo que Carbonero luce, se agotará... ¡antes de que nos demos cuenta!