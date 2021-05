Sara Carbonero y su melena surfera que no pasa de moda

MADRID, 8 (CHANCE)

Sara Carbonero no solo es un icono en la moda, sino que todo lo que luce en su red social de Instagram se vuelve tendencia. Hace unos días compartía una fotografía de hace unos veranos en la que luce una melena surfera que nos anticipa no solo las ganas de que llegue la estación, sino el look perfecto para disfrutarla... ¿Quieres consejos para lucir la misma melena que la periodista?

Cómo surfear cómo Sara

"Este look surfero tan desenfadado es ideal para los días despreocupados que nos trae el verano. Existen esprays texturizadores que nos ayudan a conseguir este efecto ligeramente húmedo y con una onda deshecha tan atractiva. Para conseguir que se vea sutilmente despeinado, sécalo un poco con el secador mientras mueves la melena con los dedos. Si le quieres añadir volumen, comienza boca abajo, sacudiendo un poco el pelo y luego da un giro rápido", explica M.ª José Llata de Peluquería Llata Carrera desde Santa Cruz de Bezana (Cantabria).

Trucos para desmelenarse

"Si nuestro pelo es lacio y con poca facilidad para ondularse, entonces, con el pelo mojado aplica espuma. Si tu pelo es muy fino, sustituye la espuma por espray para voluminizador, pero solo en las raíces. Péinate con un peine de púas anchas y coloca la cabeza hacia abajo para secarlo con el secador. Luego mezcla espray para ondas surferas con aceite seco, si el pelo es fino, no incluyas aceite ya que lo apelmazará. Aplícalo por toda la melena y mientras te diriges a las puntas ves girando los mechones. Ve enrollando y soltando el pelo y al acabar ya tendrás ese efecto despeinado tan favorecedor", indica Rafael Bueno de Rafael Bueno Peluqueros desde Málaga.

Prolongar el efecto marino

"En verano nuestro pelo está más ondulado, tiene más cuerpo y mejor textura. Para que nuestra melena playera se prolongue en el tiempo deberemos evitar el frizz y buscar fórmulas que fijen sin apelmazar. Otra forma de remarcar el look es añadirle joyas para el pelo o trenzas mini en los mechones próximos al rostro", indica Raquel Saiz de Salón Blue by Raquel Saiz desde Torrelavega (Cantabria).