Sara Carbonero nos muestra el look perfecto para llevar a los niños al colegio

MADRID, 8 (CHANCE) Aunque el pasado año no fue nada fácil para Sara Carbonero e Iker Casillas, lo cierto es que la periodista está retomando su vida en la capital madrileña encantada con su vuelta a España. Sin duda alguna Sara se ha convertido en todo un referente de moda para sus seguidores y es que su estilo personal y marcado ha conseguido conquistarnos a todos.Tras sorprendernos hace algunos meses con su radical cambio de look con corte de pelo incluido, Sara prefiere apostar por la comodidad y la sencillez para su día a día como madre y es que sin lugar a dudas su principal preocupación son sus hijos, Martín y Lucas. En esta ocasión la periodista demostró una vez más que es perfectamente compatible la maternidad con la moda y es que, con un sencillo look para llevar a sus hijos al colegio, ha sido una gran inspiración para todas.Fiel seguidora de los looks sencillos con toques especiales, en esta ocasión la pareja de Iker Casillas lució un bonito sombrero en color blanco con el que aportó el toque original a su estilismo.

