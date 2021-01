Sara Escudero desea una pronta reconciliación entre José Mota y Juan Muñoz

MADRID, 17 (CHANCE)

La polémica generada entre José Mota y Juan Muñoz por unas declaraciones desafortunadas por este último sobre el humorista ha dado mucho de qué hablar y lo cierto es que a día de hoy sigue siendo actualidad informativa. Hoy se han llevado a cabo los premios Forqué y hemos aprovechado esta maravillosa gala para preguntarle a algunos compañeros de profesión qué opinan sobre esto.

Sara Escudero, una de las asistentes que ha radiado más que nunca en su alfombra roja, nos ha confesado que opinión tiene acerca de este distanciamiento: "Yo conozco a los dos y he trabajado con los dos, a los dos les tengo un cariño enorme, esto es cómo un matrimonio, cuando se separa los demás solo tenemos que decirles si necesitan algo, un abrazo o algo. Son cosas de dos. No tengo ni idea de lo que ha pasado y no pregunto, lo único que quiero es que sean felices. Sería un sueño que se volvieran a juntar para una gira. Los fans idealizamos la relación y lo mismo solo trabajaban juntos".

En cuanto a la muerte de Gerardo Malla, Sara nos asegura que nunca llegó a tener trato con él, pero que siempre le han hablado bien de él: "No tuve el placer de conocerle, pero no conozco a nadie que no diga que de diez para arriba, es una pena, además este año ha sido suma y sigue".

Inmersa de felicidad, solamente hay que observar su rostro para saber que está viviendo uno de sus mejores momentos, Sara nos confiesa cuáles son los próximos proyectos que tiene entre manos: "Para abril saco mi cuarto libro, "El camino de Santiago", es un manual de emociones".