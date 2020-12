Sara Sálamo agradece el apoyo recibido por Luis Tosar tras las críticas

MADRID, 20 (CHANCE)

Sara Sálamo está en la recta final de su embarazo y lo cierto es que no nos deja de sorprender. Cuando la actriz se quedó embarazada de su primer hijo no dejó de trabajar hasta días antes de dar a luz y enseguida se incorporó a los focos. Una muestra más del carácter insaciable que tiene nuestra protagonista, que demuestra que es una persona muy activa y que por encima de todo le gusta sentirse realizada.

En esta ocasión, hemos hablado con la actriz y parece que todavía no se ha puesto de acuerdo con su pareja del nombre que le pondrán a su segundo hijo: "Lo hemos cambiado 20 veces y seguimos sin ponernos de acuerdo. Veremos el día 'd' cuando le veamos a ve si conseguimos cuadrar uno".

La actriz, que se reincorporará al trabajo dos semanas después de dar a la luz asegura que no puede estarse quieta: "Tengo un proyecto, un papel pequeñito, como 10 o 15 días después de dar a luz, no me puedo estar quieta. Es que me gusta mucho mi trabajo. Cualquier cosa que me digan y me gusta pues ahí estoy. Ya os contaré un poquito más".

Además, Sara ha asegurado que le ha costado más sobrellevar este segundo embarazo que el primero, ya que ahora teniendo un niño pequeño al lado es diferente: "El otro te reclama todo el rato, mamá, mamá y no tienes tiempo de estar tan mimosa ni de dedicarle todo el tiempo, pero es lo que toca".

Sara ha querido agradecer una vez más que su compañero Luis Tosar saliera en su defensa por las críticas que estaba recibiendo y que la señalaban como la culpable de la mala racha de Isco: "Es un gesto que me emocionó y me gustó mucho. Porque es países extranjeros estamos acostumbrados a que cualquier persona de la cultura se posicione con una idea y no pasa nada. Aquí nos cuesta más dar nuestra opinión, y al final es una opinión y no tiene tantísima validez, pero él dio un paso para defenderme y defender una causa tan importante como el feminismo. Le mando un beso muy grande".