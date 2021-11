Sara Sálamo, en el mejor momento de su vida, nos habla sobre ello

MADRID, 19 (CHANCE)

Sara Sálamo está viviendo uno de los momentos más especiales de su vida y lo cierto es que cada vez que la vemos delante de una cámara contagia esa felicidad que posee después de haber sido madre, rozar el éxito en su vida profesional y estar locamente enamorada de Isco Alarcón.

Hemos hablado con la actriz y nos ha confesado que no descarta ampliar la familia: "No lo sé porque me gustan mucho, sobre todo los míos que me encantan, pero eso sí que es un trabajo a tiempo completo que requiere mucho y de momento muy feliz con mis dos niños. No sé, todo lo que te diga ahora sería mentirte porque no sé lo que voy a querer en el futuro".

La actriz, muy motivada, nos desvela que está estudiando para ser directora de cine: "Estoy muy ilusionada porque estoy estudiando dirección de cine que es algo que me apetecía desde hace mucho tiempo así que muy enfocada en los estudios y muy contenta".

En cuanto a qué piensa su pareja, Isco Alarcón, sobre esta nueva faceta suya, responde: "Todo lo que me haga bien a mí, feliz". Y es que está claro que es una de las parejas más especiales que tenemos en este momento en el panorama nacional porque juntos desprenden un respeto y amor espectacular.

Sara Sálamo ha presentado la película El refugio y nos ha desvelado qué ha significado para ella este trabajo: "Ha sido muy duro, no te voy a mentir porque mucha gente dice ha sido un rodaje muy fácil y no. Ha sido muy duro porque estábamos a 42 grados grabando una peli de Navidad con abrigos, las condiciones meteorológicas nos han puesto un poquito a prueba, pero bueno, estoy muy contenta con el trabajo entonces lo otro es pasado y esperando el resultado a ver qué tal y que opina la gente. Con muchas ganas de que la vean".