Sarkozy apoya a Casado: "La primera vez que le vi en el Elíseo hace 11 años le dije que un día sería presidente"

El expresidente francés, que fue condenado en marzo por corrupción, pide al PP "no ser timorato" y no arrepentirse: "Jamás me arrepentí"

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)

El expresidente de Francia Nicolas Sarkozy ha expresado este miércoles su apoyo al líder del PP, Pablo Casado, y ha desvelado que la primera vez que le vio en el Elíseo hace once años le dijo: "Tú un día serás presidente del Gobierno de España".

Así se ha pronunciado en la tercera jornada de la Convención del PP que se celebra en Madrid, donde Sarkozy ha sido el invitado estrella para debatir sobre 'sociedad abierta y sus enemigos'. Previamente ha participado el expresidente de la Comisión Europea José Manuel Duraro Barroso.

En algunos sectores del partido ha sorprendido esta invitación porque el expresidente francés fue condenado en marzo a tres años de cárcel por los delitos de corrupción y tráfico de influencias. Sin embargo, fuentes de la dirección del PP han precisado que esa invitación se cursó antes de esa decisión judicial y ponen el foco en su gestión.

Sarkozy ha dado su apoyo a Casado y ha señalado que desde que le vio hace 11 años por primera vez le dijo que sería presidente. "No necesitaba uno ser muy inteligente para decirlo porque basta con verle y entendemos exactamente lo que tiene en el corazón", ha proclamado, en una intervención muy aplaudida por el auditorio.

RECOMIENDA AL PP AMPLIARSE PARA GANAR

En este punto, ha animado a Casado y al PP a sumar a más personas a su proyecto en su estrategia. "Ganamos cuando uno se amplia y reúne. Perdemos cuando uno se estrecha. Ésa es la realidad en España, Francia y en todas partes", ha proclamado. A este respeto, ha señalado que los populismos llegaron porque los partidos tradicionales no dijeron "nada". "El problema viene de nosotros antes, no de ellos", ha apostillado.

El expresidente francés ha afirmado que para él ser europeo es estar a favor de las reformas y "no del inmovilismo". A su entender, la UE "se muere" si se instala en el inmovilismo. Tras definirse de "derechas", ha precisado que eso no quiere decir que sea "conservador" porque está a favor del movimiento y la toma de iniciativas, así como de "la pasión del debate político".

Además, ha reflexionado que si los populistas "tienen talento" entre los votantes es porque los partidos tradicionales no han dicho "nada". "Por eso los que no tienen nada que decir, lo dicen con esta fuerza. Pero el problema viene de nosotros antes, no de ellos", ha manifestado.

PIDE AL PP NO SER "TIMORATO"

Dicho esto, Sarkozy --que en el pasado acudió a más cónclaves del PP-- ha recomendado a Casado y a su partido no ser "timoratos" sino ser "muy fuertes en las convicciones y muy abiertos en la práctica de la política".

"Mi consejo es que toméis las decisiones que tengáis que tomar y expliquéis a los españoles la visión que tenéis. Los que estéis de acuerdo, que se unan a vosotros como el inmenso ejército de los enamorados de España y los que no estén de acuerdo, que luchen contra vosotros", ha manifestado.

Finalmente, ha afirmado que "toda la vida ha hecho política", que es como "la sangre en sus venas". "Jamás me arrepentí. No tenéis que arrepentiros de vuestra elección. No hay un centímetro de mi cuerpo que tenga una cicatriz, pero si lo tuviera que volver a hacer, lo volvería a hacer, con más fuerza y más velocidad porque la política es la vida", ha proclamado, para concluir: "Os siento vivos. Viva el PP".