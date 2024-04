Sartorius llama a "pasar a la ofensiva" ante la operación de "acoso" a "la democracia" y espera que Sánchez "aguante"

VIGO, 25 (EUROPA PRESS)

El político, abogado y escritor Nicolás Sartorius ha llamado este jueves a "pasar a la ofensiva" y "movilizarse" ante la operación de "acoso y derribo" de la derecha y la ultraderecha a Pedro Sánchez y "a la democracia", y ha expresado su esperanza de que el presidente del Gobierno "aguante" y no dimita, porque lo contrario significará que "gana la derecha".

Así lo ha trasladado en un encuentro con medios en Vigo, a donde ha llegado en las últimas horas para recoger el Premio 1º de Maio que le otorgará este viernes el sindicato CC.OO.

Sartorius se ha referido al anuncio de Sánchez de que abre unos días de reflexión para decidir si sigue al frente del Ejecutivo, ante los ataques de la derecha y la ultraderecha, y después de que un juzgado abriese diligencias por una denuncia de Manos Limpias contra su mujer. Al respecto, Nicolás Sartorius ha señalado que "el origen" de esta situación es una "operación de acoso y derribo" desplegada en varias fases, porque la derecha no acepta el resultado de las urnas de julio 2023: "Cada vez que gana la izquierda es la guerra total".

En ese sentido, ha subrayado que, en realidad, "el problema no es Sánchez, no van a por Sánchez", sino que la derecha y la ultraderecha "van a por la democracia, a controlarla, porque no aceptan que el Estado no sea suyo".

Según ha apuntado el histórico político, esas fuerzas políticas pretenden "cepillarse al Gobierno de coalición" y usan armas políticas, mediáticas e institucionales para, finalmente, "cargarse el sistema democrático". "Es muy fuerte lo que está pasando (...), no todo vale, tiene que haber límites", ha advertido.

"PASAR A LA OFENSIVA"

Por ello, ha incidido en que esta situación no solo debe servir para que la sociedad reflexione, sino que es necesario "pasar a la ofensiva", "poner pie en pared", por parte de los ciudadanos, los partidos progresistas y los sindicatos, "para derrotar a la peor derecha de Europa". "Quieren cargarse la democracia con sistemas antidemocráticos, por eso hay que resistir, movilizarse y defenderla", ha subrayado.

Con respecto a la decisión que pueda tomar Sánchez, Nicolás Sartorius ha expresado su esperanza de que el presidente del Gobierno "aguante" porque lo contrario significaría que "gana la derecha", a la que ha calificado de "antidemocrática y con ribetes fascistas".

Asimismo, ha advertido de que "lo que resulte de esta batalla puede cambiar muchas cosas en España y en Europa", donde están "muy preocupados" por la situación.