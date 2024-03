Sateliot negocia con tres inversores internacionales una ampliación de capital de hasta 100 millones

La compañía planea salir al mercado en 2027 o 2028 y su intención es mantenerse en España

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)

La compañía catalana de satélites de órbita terrestre baja Sateliot, participada por Indra, Cellnex y el Estado a través de la compañía pública Sepides, se encuentra en "negociaciones avanzadas" con tres inversores internacionales para cerrar una ampliación de capital de entre 80 y 100 millones de euros.

Según ha explicado en una entrevista con Europa Press el consejero delegado de Sateliot, Jaume Sanpera, se trata de una ronda de financiación serie B --las que se realizan cuando una empresa empieza a ser rentable y busca aumentar su valor-- de en torno a 40 millones de euros, la cual se complementará con deuda hasta una horquilla de entre 80 y 100 millones de euros.

"En estas ampliaciones de capital siempre sabes cuándo empiezas, pero no cuándo acabas (...) Tenemos ya sobre la mesa tres inversores muy interesados en liderar esta ronda", ha subrayado Sanpera, que no ha desvelado los nombres de los potenciales inversores debido a los acuerdos de confidencialidad suscritos, si bien ha apuntado que se trata de una entidad francesa, otra británica y otra estadounidense.

A pesar de que Indra ha incluido su participación en Sateliot dentro de la estructura de su nueva filial espacial, la compañía presidida por Marc Murtra no participará en la ampliación de capital de la empresa catalana.

"Indra no ha manifestado interés en estar en ella y tampoco hay ningún grupo español (...) En este momento, la indicación que tenemos de Indra es de no indicaciones (...) Esta es una compañía autónoma y, por lo tanto, tiene que cumplir sus planes. Vemos que hay una ventana de oportunidad enorme en el sector civil y en el militar también", ha resaltado el directivo.

En cuanto a los planes de Sateliot, la firma calcula que en 2027 podrá lograr una facturación de alrededor de 500 millones de euros y duplicar esa cifra de negocio, hasta los 1.000 millones de euros, en 2030.

De hecho, la facturación de 1.000 millones de euros que prevé la compañía catalana para 2030 es la misma que Indra espera para su nueva filial espacial, en la que, además de la participación en Sateliot, también se integra la que la compañía tiene en Hisdesat.

En cuanto a cómo van tomando forma sus previsiones, el pasado 11 de marzo Sateliot anunció que este verano lanzará cuatro nuevos satélites 5G en colaboración con Space X, la empresa estadounidesne de fabricación aeroespacial fundada por Elon Musk, así como que facturará 187 millones de euros de forma recurrente gracias a las órdenes vinculantes suscritas con unos 350 clientes en alrededor de 50 países.

Sin embargo, apenas 15 días después de anunciar esos ingresos recurrentes, Sanpera asegura que la cifra supera ya los 200 millones de euros.

"Esto crece cada día y seguimos creciendo en pedidos (...) Cuando, a seis meses del inicio de la acción comercial, de realmente estar en modo comercial, llevamos 200 millones de euros firmados, pues empieza a parecer que esto es factible", ha aseverado Sanpera sobre la solidez del plan de negocio desarrollado por Sateliot.

Por otro lado, también ha puesto en valor que Sateliot desarrolla su propia tecnología y que cuenta con bandas de frecuencia en los distintos países en los que tiene clientes.

A ello le suma la expectativa de que en el campo de la conectividad satelital IoT (internet de las cosas) habrá, como mucho, 3 o 4 operadores similares a Sateliot en un futuro, según su opinión.

"¿Vamos a estar solos siempre? Obviamente no. Aquí va a haber más competencia, no vamos a ser los únicos. La de Sateliot no va a ser la única constelación IoT bajo estándar del mundo. Pero yo creo que vamos a ser 3 o 4 como mucho, no va a haber más", ha apuntado.

MANTENERSE EN ESPAÑA Y SALIR AL MERCADO

"Nuestra intención es seguir construyendo satélites en España. Seguir desarrollando nuestra tecnología aquí. Barcelona tiene un atractivo único para el talento joven, funciona muy bien", ha afirmado el directivo al ser preguntado sobre la posibilidad de que la compañía se vaya fuera para seguir con su crecimiento.

No obstante, Sanpera reconoce que no es descartable que pueda llegar un fondo norteamericano, por ejemplo, que ponga como condición que para invertir se tiene que trasladar la estructura empresarial a Estados Unidos.

Sin embargo, el directivo ha destacado que a raíz de la pandemia una de las principales lecciones que han aprendido los países en Europa es la necesidad de tener autonomía estratégica, por lo que ha recalcado la importancia de que una empresa como Sateliot, que participa en un sector que está ganando terreno en el sector civil y militar, se quede en España.

DEBUTAR EN BOLSA EN UNOS TRES AÑOS

Por otro lado, y en relación con la necesidad de crecimiento de su empresa, Sanpera ha reconocido que entre los planes de la compañía figura salir a Bolsa en 2027 o 2028, si bien todavía no han decidido cómo darán ese paso.

Asimismo, el crecimiento del negocio que prevé Sateliot también irá acompañado de un aumento de su plantilla, que actualmente cuenta con unos 52 efectivos, de los que el 70% son ingenieros.

Sobre ello, Sanpera ha señalado que a principios de 2023 eran 25 personas en la compañía y que espera que a finales de 2024 se llegue a los 80 empleados.