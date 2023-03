Saudi Aramco y Almat Water Solutions desarrollarán una planta de tratamiento de agua en Arabia Saudí

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)

Saudi Aramco y Almar Water Solutions desarrollarán una planta de tratamiento de agua con una capacidad de 185.000 metros cúbicos diarios para dar apoyo a la inyección de agua para la plataforma petrolera terrestre de Zuluf, en el Golfo Arábigo, a 240 kilómetros al norte de Dhahran (Arabia Saudí).

La firma del contrato, del cual no han trascendido las cifras, aconteció en diciembre de 2022, mientras que el cierre financiero se materializó a mediados de marzo de 2023. El proyecto se desarrollará bajo un esquema 'build own, operate and transfer' (BOOT) durante 25 años. Este incluye el diseño, desarrollo, financiación, construcción, puesta en marcha, operación y mantenimiento y transferencia de la propiedad.

El consejero delegado de Almar Water Solutions, Carlos Cosin, ha celebrado este proyecto destacando el compromiso de la empresa con el abastecimiento y tratamiento de agua en Arabia Saudí. "Esta nueva planta apoyará la sostenibilidad del proyecto de Zuluf. "Estamos muy contentos de seguir colaborando con empresas líderes como Saudi Aramco y de seguir expandiendo nuestro know-how en la región", ha apostillado.

Para la ejecución de la planta, Almar Water Solutions trabajará con un consorcio de empresas formado por Al Jomaih Energy and Water (Jenwa), Fisia Italimpianti y Aquatech International.

El proyecto de Zuluf se integra dentro del plan de crecimiento a largo plazo de Almar Water Solutions en Arabia Saudí. Junto con Shuqaiq 3, su capacidad de tratamiento de agua alcanzará 635.000 metros cúbicos al día.