Sayas (PP) pide a los navarros que "se sumen a la victoria contra Sánchez"

PAMPLONA, 18 (EUROPA PRESS)

El cabeza de lista del PP al Congreso por Navarra, Sergio Sayas, ha pedido a los navarros que "se sumen a la gran mayoría que va a tener el Partido Popular, que se sumen a la victoria contra Sánchez" en las elecciones generales del 23 de julio.

Sayas ha destacado que "todas las encuestas que ya se han publicado dicen una cosa, que es que el único partido de centro-derecha que puede tener representación por Navarra es el Partido Popular".

El candidato 'popular' ha defendido, en un acto frente al Palacio de Justicia de Pamplona, "la necesidad de cambio de Gobierno que tiene España y sus instituciones". "Hemos visto un ataque a la separación de poderes. En segundo lugar, una bazofia legislativa en muchísimas leyes en el Congreso de los Diputados. Y, en tercer lugar, una politización de la justicia", ha criticado.

También ha señalado que "hemos visto una ley de vivienda que ha servido para poner un puente de plata a los ocupas; una ley de educación que ha atacado la libertad educativa de las familias; una ley de malversación que lo que ha hecho es que si robas dinero para los partidos políticos o para unas causas políticas las condenas sean más baratas; una ley de sedición hecha para favorecer a los que dieron un golpe en la constitución, y una ley que ha servido para poner violadores en la calle".

Sayas ha destacado que "ahora es el momento de nuestra respuesta y nuestra respuesta, la única que podemos hacer, es votar en masa al Partido Popular, porque el Partido Popular es la alternativa a Sánchez, porque el Partido Popular es el voto que le duele a Sánchez".

Por su parte, la número uno del PP al Senado por Navarra, Amelia Salanueva, ha hecho hincapié "en el daño que ha hecho a las mujeres la llamada ley del 'solo sí es sí". "Se ha hecho una ley ideológica que no buscaba la protección de las mujeres, sino que ha buscado imponer ideologías muy concretas", ha censurado.

"Desde el PP avisamos de las consecuencias de esta ley y es muy grave que 1.555 violadores y pederastas han visto rebajadas sus penas, 120 pederastas y violadores que han cometido crímenes abominables han sido excarcelados. Y lo grave es que este gobierno sabía las consecuencias que iba tener la aprobación de esta ley", ha sostenido.

Salanueva ha destacado la postura del PP en esta ley que, al "buscar soluciones, lejos de lo que hizo el Gobierno que no ha asumido responsabilidades al respecto". "Nosotros no hicimos como ellos, ofrecimos una solución y gracias a eso pudimos aprobar una ley, no sin dificultad, para intentar frenar esta atrocidad que ponía en peligro a las mujeres de España", ha afirmado.

La candidata del PP ha asegurado que esta ley, además, "ha tenido otras consecuencias y es el sentimiento de impunidad por parte de los agresores, solo hay que ver los ejemplos que tenemos en Navarra y en Pamplona este último San Fermín".

Por último, Salanueva ha destacado que "debido a la falta de separación de poderes este país ha perdido calidad democrática, por culpa del Gobierno y de sus socios de Podemos y Bildu". "Por eso solo hay una opción para revertir esta situación, el Partido Popular votado de forma masiva", ha indicado.