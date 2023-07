Sayas (PPN) critica la "dejadez" de Sánchez en infraestructuras como el Canal de Navarra o el TAV

PAMPLONA, 16 (EUROPA PRESS)

El candidato del PPN al Congreso de los Diputados, Sergio Sayas, ha criticado al actual presidente del Gobierno de España y candidato socialista a la reelección, Pedro Sánchez, por su "dejadez" con Navarra en materia de infraestructuras como el Canal o el Tren de Alta Velocidad (TAV).

En un acto electoral celebrado este domingo en la estación de tren de Pamplona junto a la candidata del PPN al Senado, Amelia Salanueva, Sayas ha afirmado que "estos 5 años, los pactos de Sánchez con el nacionalismo y Bildu están retrasando infraestructuras clave para Navarra".

"No queremos un tren porque queramos los navarros ahorrarnos media hora en nuestros viajes de ocio para ir a Madrid, no. Queremos un tren porque lo necesitamos para hacer a Navarra una tierra más competitiva. Si no hay tren, no tenemos conexión con el resto de comunidades de España y no somos una puerta de entrada económica a Europa", ha señalado.

En este sentido, ha considerado que "lo que está haciendo Sánchez con el tren es, en primer lugar, hacer una planificación que esto parece un 'Scalextric', porque no sabemos ni qué tramos están licitados prácticamente, ni por qué se licita un tramo y se dejan sin licitar otros, ni por dónde va a conectar, si lo va a hacer por Vitoria o lo va a hacer por Ezkio".

"Hay una dejadez total de Sánchez respecto a la infraestructura del tren. Y por otro lado también lo mismo ocurre con la velocidad de construcción. La velocidad de construcción es la de un tren de la bruja, desde luego no es la de un tren de alta velocidad", ha dicho.

Tras remarcar que "toda esta falta de respeto que Sánchez ha tenido con Navarra es lo que los navarros le vamos a devolver en las urnas votando al Partido Popular", Sayas ha añadido que "todo voto que no vaya al Partido Popular es un voto que va a Pedro Sánchez".

"Y por eso yo hago un llamamiento ya a los navarros, en la última semana de la campaña, cuando estamos en la recta final, a que entiendan que votar a UPN o votar a Vox es darle un voto indirecto a Sánchez y que el único voto posible para hacer a Feijóo presidente de España es votar al Partido Popular", ha concluido.

Por su parte, Salanueva ha coincidido en que infraestructuras "muy necesarias" en Navarra "están paralizadas y no apoyadas suficientemente por los gobiernos del 'sanchismo'" y ha asegurado que "a Navarra le ha ido bien con el PP" porque "siempre que ha gobernado el Partido Popular, las infraestructuras claves han tenido un impulso importante".

Así, ha citado el Canal de Navarra, Itoiz. "Si no hubiera sido por un gobierno del Partido Popular, que declaró de interés general por ley en el Congreso de los Diputados y en el Senado, es decir, en las Cortes Generales, esta ley, y aprobó un convenio de financiación, es decir, desembolsó el dinero y financió al 100% Itoiz y el 60% el Canal de Navarra, hoy esas infraestructuras tan necesarias para Navarra no serían una realidad", ha manifestado.

Ha precisado Salanueva que "ahora tenemos retos pendientes" como Yesa, que "no se llena" aunque se ha realizado la obra, y ha remarcado que "es muy importante también dotar de medios y arreglar, solucionar, los temas del canal de Lodosa, el canal Imperial, el canal de Tauste, para los regantes de Navarra, y eso sólo lo puede hacer el Partido Popular".

"Sabemos que los ciudadanos pueden estar confundidos y que además están tristes, están disgustados de tener que elegir entre dos espacios del centro-derecha e incluso tres espacios del centro-derecha para las próximas elecciones. Nosotros también, ojalá no hubieran tenido que estar esa tesitura, nos ponemos en su piel", ha dicho la 'popular'.

Sin embargo, ha apuntado que "la realidad es la que es, y hay que mirar hacia adelante, y la realidad es que hoy solo hay una fuerza política en Navarra capaz de desalojar al 'sanchismo' y capaz de ayudar en las inversiones e infraestructuras necesarias para los navarros, para su modernidad, para su futuro, para su progreso, para su desarrollo, y esa no es otra que el Partido Popular".

"Sabemos que no quieren elegir, pero hay que elegir, y la única opción posible es el Partido Popular. Es el valor seguro, el valor que no va a engañar, traicionar, que sabemos dónde va a ir ese voto y no podemos decir lo mismo con otras fuerzas políticas que ojalá no hubieran tenido que elegir los ciudadanos, entendemos su preocupación y su tristeza pero hay que elegir y el día 23 llega ya y no hay otra opción que votar al Partido Popular", ha afirmado.