Sebastián Yatra habla por primera vez de su relación con Aitana Ocaña

MADRID, 23 (CHANCE)

Su ruptura con Miguel Bernardeau fue toda una revolución en el panorama nacional y pronto salto fuera de España... no por el fracaso amoroso con el actor, sino porque Aitana Ocaña era relacionada sentimental con el cantante Sebastián Yatra. Una relación que no ha sido confirmada por ninguno de ambos, pero que habla por si sola cuando vemos los reportajes fotográficos que se han publicado en prensa.

La 'amistad' entre Sebastián y Aitana ha dado mucho de qué hablar estos últimos meses. A pesar de que ninguno de ellos no ha confirmado nada, no cabe duda de que están exprimiendo una de sus mejores etapas. Esta tarde hemos podido hablar con el artista en los Premios Platino y lo cierto es que ha dado un paso más porque ya no ha hablado de 'amistad', sino de algo más.

"Me emociona esta noche porque siempre he visto estos premios por televisión y verlos en vivo es siempre una experiencia muy diferentes" confesaba el cantante que no solo ha ido a actuar, sino también ha entregar un premio. "No es mejor una cosa que la otra, pero en vivo definitivamente tiene su toque único" añadía.

Y llegó el momento, todos los medios congregados entorno a su figura hasta que por fin se le preguntaba por su relación con Aitana. Sin querer entrar en detalles, el artista sí que ha asegurado que "nosotros siempre hemos tenido una relación súper linda, desde que nos conocimos hace cinco años" y ha calificado su unión como "una amistad muy especial y ahora disfrutando cada cosa que...".