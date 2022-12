Sebastián Yatra niega haber sido el detonante de la ruptura de Aitana y Miguel Bernardeau y afirma que son solo amigos

MADRID, 30 (CHANCE)

La de Aitana Ocaña y Miguel Bernardeau se ha convertido en una de las rupturas más impactantes de 2022 en un año especialmente demoledor para nuestras celebrities en lo que al amor se refiere (y sino, que e lo pregunten a Isabel Preysler y Mario Vargas Llosa, a Shakira y Gerard Piqué o a Tamara Falcó e Íñigo Onieva por poner algunos ejemplos).

Después de cuatro años de amor, la cantante y el actor decidían emprender caminos separados hace algunas semanas tras arrastrar varios meses una crisis que se agravó cuando ambos protagonizaron su primer proyecto juntos, la serie 'La última' de Movistar+.

Una ruptura revelada en exclusiva por la revista Lecturas el pasado 14 de diciembre y sobre la que sus protagonistas prefieren guardar silencio por el momento, aunque parece que es definitiva a tenor de los últimos movimientos de Aitana. Y es que a pesar de que Miguel ha abandonado el chalet de la artista para regresar a la casa de sus padres - a escasos 300 metros del que era su nidito de amor - la catalana ha decidido poner tierra de por medio y se ha comprado una espectacular propiedad en una de las urbanizaciones más exclusivas de Madrid, donde se instalará próximamente después de acometer una reforma para dejarla a su gusto.

Sobre quién tomó la decisión de romper, silencio absoluto, aunque se especula con que habría sido Aitana la que habría dejado al protagonista de 'Élite', y con que habría una tercera persona en discordia, Sebastián Yatra.

Así lo aseguran 'Las Mamarazzi', que han revelado que en el pasado - se rumorea que en el año 2020, cuando colaboraron con 'Corazón sin vida' - la cantante y el colombiano, que tienen una química que no se puede negar, tuvieron un 'affaire' que ahora podría haber resurgido con fuerza.

Alimentando estos rumores, Yatra se dejaba ver en el concierto de fin de gira de Aitana en el Wizink Center días después de confirmarse su ruptura con Miguel Bernardeau, desatando la locura entre los fans de ambos, convencidos de que ellos sí que son 'La pareja del año' a la que canta el colombiano.

Los micrófonos de Europa Press han hablado en exclusiva con Sebastián Yatra - que por cierto está pasando la Navidad en Madrid - y, con una amabilidad y una sonrisa dignas de aplaudir, ha desmentido su supuesto romance con Aitana y ha dejado claro que lo único que le une a la triunfita es una bonita amistad: "No, no, somos amigos. Muchas gracias. Feliz Navidad" ha confesado con timidez tras disfrutar de una comida en uno de los restaurantes más exclusivos de la capital.

Además, y consciente de que muchos creen que ha sido el detonante de la ruptura de la cantante de 'Once razones' y Miguel Bernardeau, Yatra ha aclarado que no, negando que haya tenido algo que ver en la decisión de Aitana: "No, no, nada, muchas gracias".