La secretaria del Parlament catalán presenta su dimisión tras la selección de su hijo como ujier

La dimisión efectiva de Andreu depende de que Borràs la acepte formalmente

BARCELONA, 31 (EUROPA PRESS)

La secretaria general del Parlament, Esther Andreu, ha presentado este martes la dimisión de su cargo, tras un proceso de selección para una bolsa de ujieres en el que su hijo consiguió una plaza sin que ella informara sobre su parentesco.

Fuentes parlamentarias han detallado que Andreu ha anunciado su voluntad de dimitir en la reunión de la Mesa, y que su dimisión está sujeta a la aceptación de la presidenta del Parlament, Laura Borràs, de quien depende el nombramiento de este cargo.

Las mismas fuentes han explicado que no existe un plazo para que la presidenta decida si acepta la dimisión de Andreu, y Borràs ha explicado en la posterior Junta de Portavoces de este mismo martes el anuncio de la hasta ahora secretaria general.

Andreu, que fue nombrada secretaria general por Borràs hace un año en sustitución de Xavier Muro, aseguró que no había participado en el proceso de la convocatoria de ujieres a través del cual su hijo fue seleccionado.

Los miembros de la Mesa han mantenido este mismo martes encuentros informales en los que no ha participado Andreu, que garantizó que no consideró pertinente informar de la relación de parentesco al no haber participado en el proceso de selección.

INFORME A LA OAC

Después de haber recibido varios informes de los servicios jurídicos y de personal del Parlament sobre este asunto, la Mesa ha decidido pedir un informe a la Oficina Antifrau de Cataluña (OAC) en el marco de sus competencias sobre conflictos de intereses.

Fuentes parlamentarias han destacado que se ha optado por pedir este informe a la OAC para recabar toda la información y en ningún caso se debe a una falta de "confianza" en los servicios del Parlament.

Las mismas fuentes han asegurado que una "mayoría amplia" de la Mesa ha estado de acuerdo en solicitar este informe a la OAC, y han señalado que este organismo no tiene un plazo establecido para elaborar este informe.