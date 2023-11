El secretario de Estado de Empleo afirma que "no hay un modelo cerrado" de reforma de los subsidios de paro

Pérez Rey dice que será "una de las primeras reformas" y que "no necesariamente" la ayuda será "decreciente"

SAN SEBASTIÁN, 13 (EUROPA PRESS)

El secretario de Estado de Empleo y Economía Social, Joaquín Pérez Rey, ha asegurado este lunes que no hay "un modelo cerrado" para la reforma de los subsidios de paro, en la que trabaja el Gobierno central en funciones, y "no necesariamente" para que sean "decrecientes".

Pérez Rey ha admitido que esta será "una de las primeras reformas" del nuevo Ejecutivo, que pretender "mejorar los derechos de los desempleados" y no "estigmatizar a nadie".

En declaraciones a los medios informativos durante la inauguración de la Conferencia Europea de la Economía social en San Sebastián, en el marco de la Capitalidad de Economía Social que ostenta este año la capital guipuzcoana, Pérez Rey ha sido preguntado por los periodistas sobre la reforma de los subsidios de paro para incentivar la incorporación al mercado laboral prevista por el Ejecutivo central, y ha señalado que "no hay un modelo cerrado" y se está "trabajando" en ello.

A ello ha añadido que el Ministerio "no trabaja necesariamente en un modelo decreciente de los subsidios", pero sí en una reforma que "no estigmatice a los parados, ni considere que la gente cobra un subsidio de poco más de 400 euros porque no quiere trabajar, o que se incorpora voluntariamente a la economía sumergida o también denominada economía 'B' para mantener un subsidio".

"Esto yo creo que es un verdadero dislate, y desde luego el Ministerio no lo comparte en ningún caso", ha incidido, para subrayar, a continuación, que "en España la gente que no trabaja es porque no tiene trabajo, no porque no quiere o porque vaya a vivir de 400 euros, que como pueden ustedes imaginar, pues desde luego no permite tampoco una vida demasiado holgada".

Pérez Rey ha recordado que "la reforma del nivel asistencial de desempleo es uno de los compromisos del Gobierno español con Europa" y así el Ministerio de Trabajo y Economía Social en funciones está trabajando para llevarla a cabo "cuanto antes", porque se tuvo que aplazar como consecuencia del adelanto electoral.

Según ha señalado, será una reforma que "mejore y simplifique las prestaciones asistenciales de desempleo, dando nuevas oportunidades de empleo a las personas que no tienen trabajo y que, en ningún caso, estigmatice a los desempleados, ni mucho menos les haga el cómplice de connivencia para pasarse a la economía sumergida".

Además, ha subrayado que "los españoles pueden estar absolutamente tranquilos, porque esa reforma al componente 23, esa reforma a nivel asistencial de desempleo, va destinada a simplificar y ampliar su protección, es decir, a mejorar nuestros sistemas actuales de protección y a dar nuevas oportunidades de empleo".

En este contexto, ha sostenido que el Ministerio "ya ha hecho un enorme esfuerzo con una nueva Ley de Empleo" en el país "para poner a punto las políticas activas" destinadas a "la incorporación de las personas en el mercado de trabajo a la mayor brevedad posible".

PARADOS DE LARGA DURACIÓN

Respecto a los parados de larga duración, ha señalado que "más de 600 millones de euros" de aportación a las comunidades autónomas tienen que destinarse "obligatoriamente" a "luchar contra el paro de larga duración", según lo acordado en la última conferencia sectorial de Empleo y Asuntos laborales.

A ello ha añadido que "el paro de larga duración ha tenido un protagonismo muy importante en el acuerdo programático" de Gobierno entre PSOE y Sumar. "De hecho está expresamente recogido el compromiso de que, durante 2024, todos los parados de larga duración puedan acceder a oportunidades de empleo, de formación o de reciclaje", ha incidido.

En este sentido, ha sostenido que las políticas activas y los servicios públicos de empleo "tienen que dar lo mejor de sí mismos para que la gente que esté buscando trabajo lo encuentre cuanto antes, que lo encuentre en las mejores condiciones" y "si esas políticas activas fracasan, hay que asegurar una adecuada red de protección social, tanto en la prestación contributiva como en la prevención".

De este modo, ha reiterado que la reforma de las prestaciones asistenciales busca poder "atender a más colectivos y de mejor manera" a la vez que "procura su integración en el mercado laboral".

En todo caso, ha señalado que habrá que esperar a la conformación del nuevo Gobierno para abordar la modificación de los subsidios, que ha incidido es "uno de los compromisos que se tiene con Europa y que hay que ejecutar cuanto antes".

"Esta será una de las primeras reformas que se llevarán a cabo", ha señalado, siempre con el objetivo de "mejorar los derechos de los desempleados de nuestro país, no estigmatizar a nadie", porque "la gente no tiene culpa de no encontrar trabajo".

ECONOMÍA SOCIAL

Por otro lado, respecto a la economía social, ha sostenido que es "una de las prioridades" de la presidencia de España de la Unión Europea, porque supone "un elemento clave". "Es una economía solidaria, realizada de otra manera, con valores que no son sólo el beneficio, sino al revés, la participación de los trabajadores, el reparto de las ganancias; progresar y no crecer a toda costa, intentar llevar a cabo una economía más justa que se haga cargo de los problemas medioambientales y de las dificultades de la transición digital", ha señalado.

El secretario de Estado ha defendido que San Sebastián es este año capital europea de la economía social, porque "la economía social vasca es un ejemplo para el mundo". "Es una fuente de inspiración, es seguramente el lugar donde se ha demostrado que se puede hacer una economía competitiva basada en valores no exclusivamente destinados a al beneficio, sino valores que tienen que ver con la participación de los trabajadores en la toma de decisiones, con asumir el reto demográfico, con no expulsar a las gentes de los pequeños territorios y con crear toda una red e impulsar el trabajo de las personas con discapacidad", ha sostenido en alusión a Euskadi.

También ha recordado que el sector de la economía social en Europa "incluye más de 2,8 millones de empresas y emplea a más de 13,6 millones de trabajadores", mientras que en España "representa ni más ni menos que el 10% del PIB, es decir, está casi a nivel del turismo", con un total de "43.000 empresas y 2,2 millones de trabajadores" con "empleo estable y de calidad".

Asimismo, ha señalado que este sector se ha mantenido "resiliente y fuerte" durante la crisis de la Covid-19 y "Europa debe seguir impulsando e incentivando la economía social". Finalmente, ha recordado que este martes se firmará el Manifiesto de San Sebastián, a instancias de la Presidencia española de la Unión Europea, la primera resolución europea en materia de economía social.

"Queremos que la economía social siga siendo una prioridad de la próxima legislatura europea", ha apuntado, al tiempo que ha manifestado el compromiso de PSOE y Sumar de "recuperar" la reforma del ordenamiento jurídico de la Ley de Economía Social, que ha sido "pionera en el mundo y que cumple ya más de una década".