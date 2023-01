El secretario de Estado de Trabajo califica el despido como "un fracaso" de las relaciones laborales

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)

El secretario de Estado de Trabajo y Economía Social, Joaquín Pérez Rey, ha calificado este miércoles el despido como "un fracaso" de las relaciones laborales, ya que supone la "monetización" por la pérdida del derecho al trabajo.

Pérez Rey ha intervenido este miércoles en las Jornadas de Acción Sindical de UGT, donde ha debatido sobre el despido con el secretario confederal del sindicato, Fernando Luján.

"El despido es siempre un fracaso porque es el precio de la pérdida del puesto de un trabajo (...), lo importante es que no te despidan. Desde una política laboral sana, en un sistema de relaciones adecuado, lo importante no es cuánto te pagan sino que no te despidan", ha expuesto el secretario de Estado en su intervención.

Pérez Rey ha defendido que la reforma laboral ha propiciado un cambio en este aspecto, no por el despido en sí, que no se trató durante las negociaciones, sino por el impulso de la contratación indefinida.

El secretario de Estado ha comparado la situación actual del mercado laboral con la de las crisis económicas anteriores, que se afrontaron a través de la "contratación temporal y el despido".

"En España, normalmente, el ordenamiento laboral ha tenido una tendencia suicida a la extinción del contrato como solución a todos los males empresariales", ha lamentado.

En contraposición a la gestión de otras crisis, Pérez Rey ha destacado la actuación del Gobierno durante la pandemia, con la "democratización" de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE).

El secretario de Estado ha señalado que los ERTE fueron durante años una figura "elitista" vinculada al sector industrial, pero ajena para los autónomos y las pymes. Sin embargo, durante el coronavirus se extendieron a otros sectores "para mantener la actividad y los puestos de trabajo".

Asimismo, ha añadido que la reforma laboral también ha servido para "garantizar la estabilidad en el empleo" en un periodo de incertidumbre económica como el actual.

PRECIO DEL DESPIDO

Por su parte, el secretario confederal de UGT ha reconocido que con la reforma laboral los trabajadores tienen "mejores contratos", aunque ha destacado que todavía "están desprotegidos" ante el despido.

Por ese motivo, el sindicato presentó en marzo del año pasado una reclamación ante el Comité Europeo de Derechos Sociales del Consejo de Europa (CEDS).

Luján ha detallado que en la mayor parte de los países de Europa el despido injustificado "lleva aparejada la admisión obligatoria" y, en caso de no poder ser así, se recurre a indemnizaciones "suficientemente disuasorias y resarcitorias", como establece el Convenio 158 de la Organización Internacional del Trabajo.

En la misma línea se pronuncia el Artículo 24 de la Carta Social Europea Revisada, que España no había ratificado en los últimos 24 años. El actual Gobierno la ratificó en su conjunto y entró en vigor en julio de 2021. Eso permitió al sindicato hacer reclamaciones colectivas ante el Comité Europeo de Derechos Sociales", como ha dicho Luján. UGT interpuso la demanda contra el España al entender que el despido no resulta disuasorio ni resarcitorio.

El sindicato está a la espera de la resolución y se muestra optimista, ya que existe un precedente positivo en Italia, y en Francia, donde los sindicatos también presentaron una demanda al respecto.

Luján ha informado de que el Comité Europeo de Derechos Sociales les ha trasladado este miércoles que el Gobierno de España ha pedido que se amplíe el plazo hasta el 31 de enero para contestar la demanda de los sindicatos.

El secretario confederal de UGT ha afirmado que existe "una oportunidad dentro del Gobierno para poder pactar esto" y zanjar dentro del diálogo social "que las indemnizaciones por despido injustificado tengan un carácter disuasorio y compensatorio".