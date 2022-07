El secretario LGTBI del PSOE celebra que se apartara a Carmen Calvo del partido por su posición sobre la ley Trans

Víctor Gutiérrez se disculpa posteriormente por si pudo "ofender a algún compañero o compañera"

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)

El secretario LGTBI del PSOE, Víctor Gutiérrez, ha celebrado que se apartara a Carmen Calvo de la Secretaría de Igualdad del partido por su posición sobre la Ley Trans y de Derechos de las personas LGTBI y ha defendido que el PSOE, tras un "traspiés pequeño", se ha sabido "reconducir" mostrando su "compromiso" con la norma que impulsa el Ministerio de Igualdad.

En un acto organizado por el sindicato UGT con motivo de la celebración del Orgullo, Gutiérrez ha señalado que en el PSOE ha habido "muchas voces" que han hecho "daño" y ha querido poner en valor el "volantazo" del partido "en los últimos meses" respecto a su posición con la ley Trans.

A su juicio, la formación que lidera Pedro Sánchez se situó "ideológicamente a favor" de la ley Trans después de la celebración del 40º Congreso federal del PSOE donde, entre otras cuestiones, Calvo dejó de ser la secretaria de Igualdad de partido, siendo sustituida por Andrea Fernández.

Gutiérrez ha destacado que el PSOE apartara de "la primerísima línea política a ciertas voces que han hecho mucho daño", sin citar expresamente a Calvo, y que tenían "posicionamientos contrarios" a la ley Trans.

"Todos somos personas, cometemos errores y rectificamos. El PSOE ha tenido un traspiés pequeño que ha sabido reconducir y me gustaría dejar claro el compromiso del PSOE en la aprobación de la ley Trans", ha señalado Gutiérrez, añadiendo que en "un partido grande" es "difícil" que "todo el mundo esté alineado".

DISCULPAS DE GUTIÉRREZ

Posteriormente, en mensajes publicados en la red social Twitter, el waterpolista ha pedido disculpas por si pudo "pude ofender a algún compañero o compañera" del PSOE con las declaraciones. "Mi intención no era menospreciar el trabajo de nadie, sino reforzar la posición del partido y situarlo donde siempre ha estado: al lado del colectivo LGTBI y de sus derechos", ha escrito.

En este contexto, ha destacado que "la lucha del colectivo y sus conquistas no hubiesen sido posibles sin el movimiento feminista". "Gracias al feminismo transformador e integrador, el colectivo LGTBI ha logrado avanzar. Y así seguirá siendo. Me disculpo si he ofendido a alguien. En mí siempre tendréis un aliado", ha valorado.

SECTORES DEL PSOE APOYAN A CALVO

La exvicepresidenta primera del Gobierno Carmen Calvo ha respondido en redes sociales a las afirmaciones del secretario LGTBI del PSOE. "De traspié, en traspié... Y así sucesivamente", ha escrito.

También otros sectores del partido han mostrado su apoyo a Calvo, que preside además la Comisión de Igualdad en el Congreso de los Diputados. "El PSOE se sostiene sobre cientos de manos que se entrelazan y suceden con el objetivo de trabajar por valores tan elevados como la igualdad o la justicia social. Es un privilegio haber recibido el testigo de la Secretaría de Igualdad de una socialista como Carmen Calvo", ha asegurado la secretaria de Igualdad del PSOE, Andrea Fernández.

"Porque fuisteis somos. Es un honor trabajar con Carmen Calvo como compañera feminista y socialista y presidenta de la Comisión de Igualdad del Congreso", ha agregado, por su parte, la portavoz de Igualdad del PSOE en la Cámara Baja, Laura Berja.