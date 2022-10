El secretario de Organización de Cs afirma que se conforman "con alcanzar el 10 por ciento de los votos"

Sobre el nombramiento de Juan Marín para presidir el CES de Andalucía dice que le "sorprende que el PP ocupe permanentemente cargos de responsabilidad con personas de Cs"

LOGROÑO, 19 (EUROPA PRESS)

El secretario de Organización y Acción Institucional de Cs, Carlos Pérez-Nievas, ha afirmado que se formación se conforma "con alcanzar el 10 por ciento de los votos, que en cifras del Congreso de los Diputados serían los 15 diputados, que supondrían moderar a derecha e izquierda, evitando la radicalización y que los nacionalismos sean los que dirijan la política nacional, que es una contradicción en si misma". Por ello, el objetivo es "reanimar a la sociedad" y que les vean "como una alternativa".

Ha afirmado que el recorrido de la formación "será el que nos quieran dar los ciudadanos". "Somos conscientes de que el espacio liberal existe, pero otra cosa es que somos conscientes de que tiene el apoyo social que tiene", ha dicho.

Pérez-Nievas ha comparecido ante los medios de comunicación, junto a la coordinadora de Ciudadanos Baleares y miembro del equipo político para la 'Refundación', Patricia Guasp, con motivo de la gira 'Destino Refundación' de la formación 'naranja', que está encontrando "una respuesta muy positiva", y "estamos viendo una capacidad de la refundación de unir y de cicatrizar heridas".

Guasp ha recordado que la gira va por la mitad de las comunidades españolas que se une a la primera fase de la "reflexión profunda" de Cs, que consistió en "escuchar a nuestra militancia" para "reconectar primero con los afiliados y luego para hacerlo con los españoles". En ello, han participado más de 2.100 personas, para a partir de ahí "ver qué partido quieren y qué ideas programáticas quieren".

Con ello, ha recordado que hace dos semanas se presentó un decálogo de ideas para "reconectar con los ciudadanos". De hecho, "no estamos cuestionando todo, en primer lugar el 'statu quo' del sistema"; todo ello buscando "reivindicar un espacio propio, porque no vamos a definirnos mirando a la derecha o izquierda".

"Damos por perdido el bipartidismo, y por ello no queremos mejorar ni al PP, ni al PSOE, sino reivindicar nuestro espacio, a través de un partido que escuche más a las autonomías, trasversal y que tenga en cuenta las especifidades de los territorios", ha concluido Guasp.

SOBRE JUAN MARÍN

Preguntados acerca del nombramiento, por parte del presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, del anterior vicepresidente, Juan Marín como presidente del Consejo Económico y Social de Andalucía, Pérez-Nievas, ha señalado que "lo que me sorprende es que el PP tenga que estar permanentemente ocupando puestos de responsabilidad con personas de Cs, por lo que parece que algo bueno tendremos".

Ha recordado que "Juan Marín sustituye a una persona que ha sido del PSOE, y ha ejercido el cargo diez años". En este punto, ha señalado que el propio Marín "lo explica muy bien, indicando que al partido le viene muy bien que no abandone la afiliación, porque así se ve que no me estoy yendo al PP".

"Le deseo lo mejor", ha añadido porque Juan Marín "es una página importante de la historia de Cs y de la historia de España, el cambio en Andalucía, por lo que hay que mirar hacia adelante", ante lo que "nos hace falta muchos Juanes para transformar muchas comunidades".

SITUACIÓN DE LA RIOJA

El secretario de Organización también ha explicado cómo se encuentra la situación del partido en La Rioja. Ha recordado que "tenemos una gestora pero el planteamiento de la Secretaría de Organización es conformar un Comité Autonómico, tal y como está establecidos en el resto de comunidades, que de estabilidad".

Una estabilidad que pretende la formación de cara a la celebración de la Asamblea de Ciudadanos que se desarrollará del 13 al 15 de enero. A partir de ahí, ha explicado que "los nuevos estatutos que salgan de la misma marcarán el proceso de elección de los candidatos a los comunidades autónomas" con idea que "se desarrolle en la primera quincena de febrero".