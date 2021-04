Los secretos ocultos tras las películas más emblemáticas de la historia del cine en 8 podcasts

MADRID, 24 (CHANCE)

La noche del domingo al lunes se celebra en Estados Unidos la 93º edición de los Premios Oscar 2021, una gala que este año promete grandes dosis de entretenimiento, con una alfombra roja algo atípica, diferentes localizaciones tanto en Los Ángeles como en Londres y París para aquellos actores y directores que no han podido viajar hasta Estados Unidos por la crisis sanitaria, y la participación de diferentes presentadores de la talla de Brad Pitt, Zendaya o Joaquin Phoenix, entre otros.

Y es que, durante este último año, en el que las salas de cine han estado gran parte del tiempo cerradas debido al confinamiento para después abrir con severas restricciones de ocupación, las plataformas de streaming se han posicionado como la vía de escape para seguir disfrutando del tiempo de ocio, tanto en vídeo como en audio. Así, no es de extrañar que las compañías que ofrecen contenido bajo demanda acaparasen el 70% del tráfico de la red, según un informe elaborado por J.P. Morgan, y el número de usuarios de pago entre las principales plataformas de streaming -el año pasado llegaron a España nuevas compañías como Disney+ o Podimo- ha crecido un 75,1% desde el año pasado hasta febrero 2021, tal y como apunta la consultora Omdia.

Ocho podcasts para estar al día antes de los Oscars

Por todo ello, desde Podimo, la app de podcasts y audiolibros ha querido rendir un homenaje al mundo del cine a través de una selección de 8 podcasts sobre el mundo del celuloide para conocer de primera mano todos los secretos escondidos tras las películas más aclamadas del planeta.

· Historias de Hollywood: La luz de los focos y el glamour lo inundan todo en el mundo del cine, pero cuando se apagan las cámaras, las cosas cambian. En Historias de Hollywood los oyentes viajarán al pasado para descubrir algunos de los hechos más insólitos que han sucedido en uno de los lugares más idolatrados del planeta. La plataforma Podimo estrena en exclusiva este viernes el primer episodio del programa, que contará la historia de Howard Strickling, conocido en el mundo del séptimo arte como "El Solucionador" gracias a su habilidad para resolver los problemas de las estrellas de Hollywood.

· Los Archivos de Shield: Los superhéroes y en concreto, el universo Marvel, gana cada día más adeptos a esta franquicia. De hecho, la película Vengadores: Endgame, del universo cinematográfico de Marvel, consiguió facturar casi 3.797M$ en 2019, convirtiéndose en la película más taquillera de la historia del cine, por delante de Avatar o Titanic, en ese momento. La app de podcasts y audiolibros Podimo, también apuesta por los superhéroes con un podcast dedicado al universo Marvel, dirigido por el conocido youtuber -tiene 750k suscriptores- y escritor Strip Marvel. En él, repasa la trayectoria e historia de cada uno de los personajes de la factoría Marvel, donde además desvelará algunos de sus secretos, anécdotas y los comics que se deben leer para conocer a fondo a cada uno de ellos.

· Kinótico: podcast producido por el programa de cine de Onda Cero y conducido por el periodista especializado en cine y cultura, David Martos. En Kinótico el oyente puede descubrir los últimos estrenos del mes, así como las historias más interesantes y deslumbrantes del mundo del cine, las series y la cultura en general. En él, se han dado cita grandes actores y directores de cine como Carlos Cuevas, Candela Peña o Álex Pina, entre otros.

· Todopoderosos: el podcast dirigido por los expertos en cine Arturo González-Campos, Rodrigo Cortés, Javier Cansado y Juan Gómez-Jurado une el mundo de la cultura en un solo programa, todo ello en tono de humor, donde se da culto al mundo del cine, los libros, las series y los cómics centrándose en un personaje en cada programa, desde Hitchcock a Berlanga, pasando por David Fincher y los Hermanos Coen.

· La sexta nominada: este programa combina información y debate en un repaso a la actual temporada de premios. Conducido por los periodistas Dani Mantilla y Juan Sanguino, los podcasters contarán con invitados sorpresa que aportan otro punto de vista distinto como las periodistas Paloma Rando y Raquel Piñeiro, con las cuales han realizado recientemente un análisis de las películas nominadas a los Oscar de este año como son Nomaland y El padre. El podcast perfecto para ponerte al día antes de los Oscars.

· Hoy trasnoche presenta: mató mil: este podcast mezcla el true crime con el mundo del cine y las películas. Fiorella Sargenti y Santiago Calori son los encargados de conducir este programa, convirtiéndolo en uno de los podcasts sobre cine más escuchados de habla hispana. Este spin-off producido por Posta en exclusiva para la plataforma Podimo, relata de forma espeluznante las historias reales de los crímenes más atroces cometidos por asesinos en serie, sectas o caníbales, crímenes que después sirvieron de inspiración a grandes directores de cine, siendo llevadas a la gran pantalla. El Asesino del Zodíaco, Ted Bundy o el Clan Manson son algunas de las historias que se abordan en el programa.

· You Must Rember This: este podcast narrado en inglés se adentra en las historias secretas y en algunas ocasiones, olvidadas de Hollywood. Presentado por Karina Longworth, la periodista y crítica de cine engancha con este programa de no ficción que cuenta con un arduo trabajo de investigación detrás, con el que intenta averiguar lo que realmente ocurrió detrás de las cámaras en algunas de las películas del cine americano más míticas.

· Carne de Videoclub: los 80s y los 90s fueron los años más gloriosos de los videoclubs a nivel mundial. La llegada de los formatos VHS y Betamax propiciaron un aluvión de espectadores que disfrutaban del cine desde sus propios hogares, convirtiendo a los videoclubs en uno de los templos más respetados por los amantes del cine y el entretenimiento. Carne de videoclub hace un repaso de aquellas películas de culto que todo el mundo debería ver y disfrutar, destripando cada detalle significativo que las cámaras no captaron.