Los secretos de la Vitamina C, la clave de la luminosidad en la piel

MADRID, 24 (CHANCE)

Con el comienzo de la primavera, la piel necesita un extra de luminosidad. La vitamina C se ha convertido en uno de los activos imprescindibles en el neceser de belleza, para tener una piel luminosa. Es por ello, que la vitamina C es la mejor aliada para devolver la luz a la piel, combatir los radicales libres y unificar el tono, cuando se quiere llevar a cabo una perfecta rutina antioxidante.

La vitamina C tiene un triple efecto antioxidante, antiarrugas y unificador del tono. El poder antioxidante de este activo combate frente al daño y el envejecimiento prematuro por exposición al sol, contaminación o estrés. Gracias a su efecto antiarrugas, incrementa la síntesis de colágeno y elastina para lograr una piel más firma y elástica. Y, por último, su uso continuado unifica el tono y devuelve a la piel su vitalidad y luz natural.

"En Sesderma hemos desarrollado una completa gama de productos para el cuidado de la piel, que contienen el poder de la vitamina C. Al estar encapsulada en liposomas, permite una penetración más profunda y una liberación gradual del principio activo consiguiendo, por tanto, una mayor eficacia en el tratamiento y prevención del fotoenvejecimiento facial. De esta forma se ha posicionado como el derivado de vitamina C más estable y con mayor capacidad de penetración en la piel que existe actualmente en el mercado", afirma el Doctor Gabriel Serrano, dermatólogo y fundador de Laboratorios Sesderma.

Para dar la bienvenida a la primavera, Sesderma propone una rutina antioxidante y despigmentante, compuesta por cuatro de los productos que podrían considerarse como "un fondo de armario", para recuperar la jugosidad y el brillo de la piel, así como mejorar la apariencia de las manchas y unificar el tono de la piel.

PASO 1: Sesderma SENSYSES Lightening. PVPR 30 ml // 11,95€

Sensyses Lightening con vitamina C liposomada es un limpiador específico para devolver la luz a las pieles mates o apagadas, además de ayudar a combatir las manchas. Gracias a la encapsulación nanométrica, los liposomas capturan todas las impurezas y restos de maquillaje. Además, calma la piel y respeta su pH, aportando ácidos grasos esenciales que ayudan a restaurar la función barrera de la piel. Como está formulada con vitamina C y activos despigmentantes, ayuda a combatir las manchas y devuelve la luminosidad a la piel

PASO 2: Sesderma C-VIT Liposomal Serum. PVPR 30 ml // 40,95€

Serum con vitamina C de máxima actividad antioxidante, hidratante, antiarrugas e iluminador, que devuelve a la piel su vitalidad y luz natural. Además, gracias a la encapsulación nanométrica de los activos, se encapsulan los activos en liposomas para maximizar su efectividad y la protección frente a los radicales libres.

Beneficios:

- Antioxidante: protege del daño y envejecimiento prematuro de la piel por la acción de los radicales libres (exposición al sol, contaminación, tabaco, estrés...).

- Antiarrugas: incrementa la síntesis de colágeno y elastina, consiguiendo una piel más firme y elástica.

- Unifica el tono: devuelve a la piel su vitalidad y luz natural.

PASO 3: Sesderma AZELAC RU Fluido Luminoso SPF50. PVPR 50 ml // 34,95€

AZELAC RU Fluido luminoso facial con activos despigmentantes liposomados, mejora la apariencia de las manchas y unifica el tono de la piel. Con SPF 50, contiene filtros físicos y químicos que protegen de los daños UV del sol.

Triple acción despigmentante:

? - ACLARA: Bloquea y reduce la producción de melanina de forma eficaz.

? - REDUCE: Evita la dispersión de la melanina y elimina su exceso.

? - PREVIENE: Frena la aparición de las manchas.

El resultado es una piel sin manchas, con un tono uniforme y más luminoso, gracias a los pigmentos luminosos.

EFECTO FLASH: C-VIT Ampollas Intensive Serum. PVPR 10 Ampollas x 1,5 ml // 19,95€

Ampollas efecto flash con vitamina C que devuelven la luz a la piel de forma inmediata. La vitamina C en la piel se transforma en luz. Y esta dosis de vitamina C pura, con máxima actividad antioxidante e iluminadora, recupera toda la luminosidad y combate los signos de fatiga al instante

Los productos de Sesderma se puede encontrar en farmacias, parafarmacias y en www.sesderma.com