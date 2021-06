El sector de la carne de vacuno reitera su compromiso en la reducción de emisiones de gases invernadero

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)

La Organización Interprofesional de la Carne de Vacuno (Provacuno) ha mostrado su "máximo compromiso" en trabajar para lograr la reducción de emisiones de gases invernadero en el marco del 'Día Mundial delMedio Ambiente', que se conmemora este sábado 5 de junio.

"Nuestra hoja de ruta es inquebrantable para conseguir que el sector sea cada vez más respetuoso con la naturaleza. La actividad ganadera esimprescindible para mantener los ecosistemas y evitar incendios forestales, pero vamos a seguir trabajando para reducir los gases de efecto invernadero (GEI) drásticamente", ha subrayado el director de Provacuno, Javier López.

El vídeo del día Las ejecuciones sobre viviendas habituales suben un 84% hasta marzo

En concreto, el sector se alinea con 'El Pacto Verde Europeo' de la Comisión Europea, que trata de mejorar el bienestar de los ciudadanos y la preservación del medio ambiente y que, entre otros objetivos, persigue precisamente que Europa sea climáticamente neutral para 2050.

"Las emisiones que produce el consumo per cápita anual de carne de vacuno en España supone lo mismo que un viaje de ida y vuelta en coche de Madrid a Bilbao, de acuerdo con los estudios científicos de los que disponemos. ¿Sin vacas se emitiría menos metano? Pues no. Si no hubieraherbívoros domésticos, los habría salvajes y emitirían los mismo. Si no hubiera ganado, los pastos y matorrales secos serían la cerilla perfecta para que en verano suframos los efectos devastadores de los incendios en montes y ríos y las emisiones de GEI que generan para el planeta", ha subryaado el presidente de Provacuno, Eliseo Isla.

Según datos del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, el sector de la carne de vacuno en España representa el 3,6% de las emisiones totales de gases de efecto invernadero, perolos productores y comercializadores han decidido asumir un papel proactivo para garantizar el respeto al medio ambiente.

De esta forma, el sector productor europeo trabaja, por ejemplo, en el programa 'Life Beef Carbon' para reducir al menos un 15% las emisiones de gases de efecto invernadero en los próximos cinco años.

Mientras que Provacuno también ha desplegado un Código de Buenas Prácticas Medioambientales, elaborado por un grupo de 17 investigadores de siete centros de investigación pertenecientes a la Red Remedia, para alcanzar la neutralidad climática en 2050.

En España, el vacuno de carne es uno de los sectores clave para el rural, con un sistema de producción eficiente y sostenible. Con 130.153 granjas, 5,8 millones de cabezas, 238 industrias de sacrificio y 677.000 toneladas producidas al año por valor de más de 3.000 millones de euros, el vacuno ocupa el tercer puesto en el sector ganadero en términos económicos en España.

Más de 132.000 puestos de trabajo directos están ligados a la producción primaria, ubicados en zonas desfavorecidas con saldo poblacional negativo y sin otras alternativas viables económicas. A estos datos habría que añadir los empleos indirectos y los ligados a la transformación vitales para luchar contra la 'España Vacía'.