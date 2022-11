El sector conservador del CGPJ analizará la candidatura de Bandrés al TC de cara una nueva reunión el 16 de noviembre

Los vocales retoman las negociaciones para nombrar a los dos magistrados del Constitucional que competen al Consejo

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)

Los negociadores de los sectores conservador y progresista del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) han retomado este jueves las conversaciones sobre los dos magistrados del Tribunal Constitucional (TC) que corresponde nombrar al CGPJ, con una reunión en la que los progresistas han puesto sobre la mesa el nombre del magistrado del Tribunal Supremo (TS) José Manuel Bandrés, una candidatura que los conservadores se han comprometido a estudiar de cara a su próxima reunión, que han fijado para el 16 de noviembre.

Según las fuentes del órgano de gobierno de los jueces consultadas por Europa Press, el encuentro ha servido para que los representantes progresistas --Álvaro Cuesta y Roser Bach-- comunicaran formalmente a sus interlocutores conservadores --José Antonio Ballestero y Carmen Llombart-- que Bandrés es su candidato de consenso, algo que han dado a conocer horas antes tras sostener un cónclave interno.

Las mismas fuentes indican que los negociadores conservadores se han comprometido a estudiar la candidatura de Bandrés pero no han lanzado ningún nombre a analizar por parte de sus colegas progresistas.

Además, los representantes de ambos bloques han señalado para el día 16 la que será la segunda reunión de esta nueva fase de las negociaciones sobre el TC que se abrió el pasado 27 de octubre tras el fracaso de las conversaciones entre Gobierno y PP para renovar el CGPJ.

Los 18 vocales que actualmente conforman el órgano de gobierno de los jueces confiaban en que 'populares' y socialistas lograran cerrar un acuerdo para constituir un nuevo CGPJ que, a su vez, se ocupara de nominar a dos magistrados para el TC.

Sin embargo, la ruptura de dichas conversaciones ha obligado al actual CGPJ, caducado desde hace casi cuatro años, a retomar esta tarea pendiente. El ala conservadora, hasta ahora más reticente, se reunió el miércoles por la noche para fijar posición determinando que es "imprescindible" volver a la mesa de negociaciones para "consensuar" los dos nombres, aunque no lograron decantar uno.

Los portavoces progresistas, que en la etapa anterior ya habían lanzado una primera lista con nueve candidatos, han anunciado esta mañana que habían conseguido reducir la lista a un solo candidato, Bandrés, al tiempo que han pedido a sus homólogos conservadores una primera reunión, la celebrada esta tarde.

ESCENARIO ABIERTO

Cuesta y Bach han detallado en su comunicado que Bandrés ha sido elegido por una "amplia mayoría" y "tras una profunda deliberación y un riguroso examen" del currículo de los demás aspirantes, hacia los que han expresado su "respeto y reconocimiento".

Aunque no han revelado la identidad de esos otros candidatos sí han precisado que "el vocal Enrique Lucas no ha participado en la deliberación y votación llevadas a cabo". Las citadas fuentes apuntan que su hermano, el también magistrado del TS Pablo Lucas, es uno de los nombres que suenan con fuerza para ir en la dupla del CGPJ para el TC.

Cabe recordar que la comisión negociadora no se reunía desde el pasado 5 de octubre. Entonces, los contactos encallaron y los interlocutores progresistas decidieron abrirlas al resto de vocales, más allá de los portavoces conservadores. Según pudo saber esta agencia de noticias, el acuerdo estaba muy cerca cuando Carlos Lesmes anunció su dimisión el pasado 9 de octubre.

Hasta ahora, además de Bandrés y Lucas, se han barajado varios nombres como posibles candidatos del CGPJ al TC, tales como el presidente interino del TS, Francisco Marín Castán, o el ex fiscal general Julián Sánchez Melgar. No obstante, las fuentes subrayan que no hay nada sellado, de modo que estas opciones podrían cambiar para dar entrada a otros aspirantes que, antes de la dimisión de Lesmes, se habían descartado.