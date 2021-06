El sector de la construcción advierte al Gobierno de la necesidad de lanzar un plan de formación

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)

La patronal y los sindicatos de la construcción han instado al Gobierno a crear cuanto antes un plan específico de formación de trabajadores dedicados al sector de la construcción para poder ejecutar todos los planes de infraestructuras y edificación incluidos en el plan de transformación y reactivación de la economía española.

Así se lo ha trasladado la Fundación Laboral de la Construcción, en la que está representada la patronal y los sindicatos, al secretario de Estado de Empleo y Economía Social, Joaquín Pérez Rey, que ha visitado este martes el centro de formación de la Fundación.

El vídeo del día Iceta desliza que los indultos estarán listos antes de verano

"Si no se pone en marcha antes de septiembre un plan específico de formación en la construcción, no habrá trabajadores ni trabajadoras para finales de año, para poder ejecutar los planes de los fondos europeos de recuperación en infraestructuras y edificación", ha advertido el representante de CC.OO., Vicente Sánchez.

En este sentido, Pérez Rey ha destacado que España va a recibir un gran impulso inversor en los próximos años que permitirá dinamizar el sector pero que exigirá trabajadores cualificados para llevarse a cabo, animando así al SEPE, a la Fundae y a la Fundación Laboral a trabajar juntos para fomentar la contratación de personal cualificado.

El presidente de la Confederación Nacional de la Construcción (CNC), Pedro Fernández Alén, por su parte, ha afirmado que la Fundación y el sector "necesita el apoyo de las Administraciones Públicas y en este caso del Ministerio de Trabajo y del de Educación para sacar adelante un gran plan para atraer a los jóvenes y a las mujeres al sector de la construcción".

"No puede ser y no nos podemos permitir que tengamos en España una tasa de desempleo juvenil cercana al 40% y que las empresas de la construcción no tenga mano de obra cualificada y que los jóvenes no quieran venir a nuestro sector", ha concluido Fernández Allén.