El sector crítico a la dirección de IU reclama cuanto antes una asamblea extraordinaria para elegir el relevo de Garzón

Defiende que se ha acabado un "ciclo político" y que el "continuismo" no es una opción

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)

El sector crítico con la dirección de IU, agrupado en la corriente 'La izquierda necesaria', ha reclamado la convocatoria de una asamblea extraordinaria cuanto antes, tanto para decidir el relevo de Alberto Garzón en la coordinación federal como para definir también la estrategia política a futuro, así como la relación a mantener con Sumar.

Su portavoz y exdirigente de la formación, José Antonio García Rubio, ha subrayado en declaraciones a Europa Press que será la Coordinadora Federal, máximo órgano ejecutivo, deberá reunirse próximamente para decidir cómo actuar ante la marcha de Garzón, pero considera necesario un proceso congresual para elegir una nueva dirección entre el conjunto de la militancia.

Fuentes de la formación han explicado que los pasos a seguir se abordarán en los órganos directivos, pero que lo normal en estos casos es crear una comisión transitoria con uno o varios portavoces y luego preparar una asamblea general, un proceso para cuya convocatoria se requiere varios meses.

El portavoz de IU en el Congreso y diputado de Sumar, Enrique Santiago, ha asegurado este viernes que el proceso de salida de Garzón está "ordenado" y que, por tanto, no ve necesario convocar ahora una Asamblea Federal para nombrar una nueva dirección. "Esa no es la prioridad. Ahora no toca", ha dicho, recordando que próxima asamblea está prevista para 2025.

Para García Rubio, que fue responsable de Políticas de Empleo en la etapa de Cayo Lara al frente de IU, habría posibilidad de que fuera la Coordinadora Federal fije un sustituto pero ve "necesario" plantear un proceso amplio con la implicación de la militancia.

Y eso pasa por la celebración de una asamblea extraordinaria, un proceso que no es inmediato, según ha relatado, dado que para que se haga bien debe haber primero con debates en la asambleas locales y luego en las federaciones autonómicas. Además, ha remarcado que su convocatoria está también implícita en la forma que ha escogido Garzón para dimitir, remitiendo una carta al conjunto de los afiliados.

Eso sí, ha desgranado que este proceso aparte de escoger a un nuevo coordinador federal debe implicar una reflexión futura sobre el papel de IU en Sumar, en el Gobierno en caso de estar presentes y sobre la estrategia política a futuro.

GESTIÓN MERAMENTE ADMINISTRATIVA Y POCO POLÍTICA

Desde las redes sociales, el sector critico ha subrayado que con la renuncia de Garzón se ha cerrado "un ciclo político y hay que rendir cuentas de lo hecho y de lo mucho que no se ha hecho". "El continuismo no es una opción", exponen desde 'La izquierda necesaria'.

Por otro lado, García Rubio ha resaltado las diferencias de fondo que mantiene con el mandato de Garzón al frente de IU, al definir su mandato como "simplemente de trámite" y con una tendencia a una dirección "administrativa" y descuidando los grandes temas políticos.

También ha calificado de "poco positivo" su paso por el Ministerio de Consumo, pues ha desplegado una gestión "anodina" donde se han perdido la oportunidad política de hacer mucho más en defensa de los consumidores e intervenir en el sector del juego.