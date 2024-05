Sector energético cree que no hay motivos para el "nerviosismo o pesimismo" en el desarrollo del autoconsumo

Destaca la "gran oportunidad" para España, ya que sólo se ha cubierto en torno al 5% de su potencial de desarrollo

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)

El sector energético ha considerado que "no hay motivos para entrar en nerviosismo o pesimismo" en el despliegue del autoconsumo, ya que este negocio "tiene una hoja de ruta marcada".

En una mesa redonda organizada en el marco del V Congreso Nacional de Autoconsumo, el responsable de Comunidades Solares y Autoconsumo Colectivo de Iberdrola, David Palacios, destacó que el sector muestra una senda creciente desde 2018 y actualmente se cuenta con un negocio "mucho más consolidado y más maduro por parte de todos sus integrantes".

A este respecto, puso en valor que esa 'hoja de ruta' la marca el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) que establece el desarrollo de 19 gigavatios (GW) a 2030 en España, a un ritmo de unos 1,4-1,5 GW anuales.

Asimismo, David Palacios señaló que el sector se debe focalizar en "empujar conjuntamente para simplificar y agilizar" el autoconsumo colectivo.

DEFENSA DEL MODELO DE LAS COMUNIDADES SOLARES Y BATERÍAS.

En esta misma línea, la responsable de Proyectos Generación Distribuida de Repsol, Shalina Chandnani, defendió el modelo de las comunidades solares o el autoconsumo colectivo como un servicio que "resuelve la preocupación del consumidor sobre la inversión y el acceso al autoconsumo".

Mientras, Jaume Macia, PV product manager en B2B de Endesa X, consideró necesario para asentar ese impulso el "ayudar a que las baterías sean rentables" y continuar "apostando por la descarbonización".

UN MERCADO DEL "SÁLVESE QUIEN PUEDA".

Por otra parte, el CEO de Bet Solar, Borja Pellicer, lamentó que el negocio del autoconsumo haya pasado "de un mercado que era muy técnico" y donde "el que más sabía, más vendía", a que se convierta "en un mercado de al céntimo". "Y peor todavía, que se convierta en el mercado de sálvese quien pueda", añadió.

No obstante, también se mostró optimista respecto al sector, ya que ritmos de 1,4-1,5 GW en un año, estimó que se trata de "un año espectacular".

"Lo que sí que creo es que el actor en cada parte de la cadena de valor que no aporte valor, se tiene que ir. No podemos mantenernos todos. Para 1,4 o 1,5 GW no podemos estar todos", advirtió.

"UNA GRAN OPORTUNIDAD PARA ESPAÑA".

Por su parte, el director general de APPA Renovables, José María González Moya, destacó que el autoconsumo, a pesar del complicado actual entorno económico y de precios de la energía y de que algunas empresas "pasan sus dificultades", representa una "gran oportunidad" en España, ya que apenas se ha cubierto "en torno al 5%" del potencial de desarrollo del negocio.

A este respecto, apuntó que hay camino para crecer en autoconsumo en ese 95% restante de los 26 millones de viviendas existentes y de las 920.000 pequeñas y grandes industrias.

"Tenemos la oportunidad como país, ya que no hay país en Europa mejor que España en recursos renovables. Tenemos el mejor sol de Europa, el mejor viento, de la mejor agua, y tenemos que aprovecharlo", dijo.

Por ello, tras valorar para el sector el año 2022 como "extraordinariamente bueno" y el pasado 2023 como "muy bueno", auguró que este 2024 se mantendrá en esa buena línea, a pesar del complicado entorno.

Además, a pesar de considerar que el contexto actual de precios bajo de la electricidad pudiera parecer que "no le sienta bien" al autoconsumo, puso en valor como puede ayudar a "despreocuparse" de la factura eléctrica. "Bien sea cero, bien sea 200 euros, es un negocio redondo", afirmó.